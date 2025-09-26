יוסי דגן מגיב בחריפות לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהם הוא לא יאפשר לישראל להחיל ריבונות ביו"ש: "העם לא יוותר על זה"

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, מגיב הבוקר בחריפות לפרסומים על אמירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נגד החלת ריבונות ביו"ש.

"ממשל אמריקני אוהד זה לא ממשל שמחיל ריבונות או בונה במקומנו, זה ממשל שאפשר לנהל איתו הסכמות ואפשר לנהל איתו מחלוקות. הציבור בישראל לא יוותר אחרי ה-7.10 על הביטחון שלו: רק ריבונות על כל המרחבים הפתוחים והישובים תימנע מדינת טרור בלב הארץ".

דגן ציין כי "האחריות על נתניהו. הוא ראש הממשלה, אותו בחרנו – והוא צריך להכריז באו"ם: זו הארץ שלנו, אני עושה מה שקריטי להמשך קיומה של ישראל אחרי ה-7.10 ומחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. רוב העם מצפה לזה, רוב העם לא יוותר בזה".