תמונה תמימה שפרסמה לשכת ראש הממשלה, גרמה לסערה ברשת. הסיבה: אדם עם כובע שחור שיושב לידו במטוס ופניו מכוסות. אחרי מאות ניחושים וספקולציות, הגיעה התשובה

לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש תמונה ממטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו – שעשה את דרכו לארה"ב. התמונה צולמה ברגע אישור התקיפות בתימן על ידי נתניהו. על פניו מדובר בעוד תמונה בנאלית שיוצאת מעת לעת מלשכתו של נתניהו, אלא שהפעם פרט אחד בתמונה עורר סערה ברשת.

מלבד אנשי הסגל המוכרים של נתניהו, לצידו צולם אדם שחובש כובע שחור ולובש חולצה רגילה. מזווית הצילום אי אפשר לראות במי מדובר, מה שעורר לא מעט ספקולציות ברשת.

מי זה? pic.twitter.com/jJGVRWkgth — אטילה שומפלבי Attila Somfalvi (@attilus) September 25, 2025

איש התקשורת אטילה שומפלבי העלה תמונה ותהה "מי זה?", מה שסלל את הדרך לעשרות תשובות, חלקן רציניות וחלקן מבודחות. מי שחדף בסופו של דבר במי מדובר, הוא העיתונאי יניר קוזין.

חלק מהגולשים כתבו כי מדובר ב"עוד סוכן קטארי". אחרים ניסו את הכיוון כי מדובר במאבטח. אחר ניחש כי מדובר בעיתונאי אראל סג"ל, ואחרים זרקו שמות לא קשורים.

בסופו של דבר, ואחרי מאות ניחושים ברשתות החברתיות, יניר קוזין פרסם את רשימת האישים שהתלוו לנתניהו, ממנה עולה כי מודבר בלא אחר מהשר רון דרמר, מקורבו של נתניהו ואחד האנשים החזקים בממשלת ישראל.