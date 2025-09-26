פרופסור שקמה ברסלר , מראשי מחאת הדגלים השחורים ואחד הקולות הבולטים ביותר נגד ממשלת נתניהו, הגיבה לאישור הרשמי למנות את האלוף דוד זיני לראשות השב"כ.

ברסלר התייחסה לדיווח של מיכאל שמש מכאן חדשות, בנוגע לדברים שזיני אמר בוועדת גרוניס שדנה במינויו. שמש דיווח כי זיני אמר לוועדה: "ראש השב"כ כפוף לראש הממשלה, אבל ראש הממשלה כפוף לחוק. אם יהיה חוק שמחייב לאכול חזיר אני לא אהיה כפוף אליו".