פרופסור שקמה ברסלר, מראשי מחאת הדגלים השחורים ואחד הקולות הבולטים ביותר נגד ממשלת נתניהו, הגיבה לאישור הרשמי למנות את האלוף דוד זיני לראשות השב"כ.
ברסלר התייחסה לדיווח של מיכאל שמש מכאן חדשות, בנוגע לדברים שזיני אמר בוועדת גרוניס שדנה במינויו. שמש דיווח כי זיני אמר לוועדה: "ראש השב"כ כפוף לראש הממשלה, אבל ראש הממשלה כפוף לחוק. אם יהיה חוק שמחייב לאכול חזיר אני לא אהיה כפוף אליו".
ברסלר הגיבה לדיווח וכתבה: "כאשר יודעים מה התפיסה של הרב טאו לגבי פמיניזם, להט"ב או ליברליות (רמז, לא רק החזיר טמא בעיניהם), כל ישראלי צריך לחשוש מאוד (!) מתשובה כזו".
דוד
הגב' "פיזיקאית", כנראה לא ממש מתעניינת בתחום "התמחותה", כמו אגב רבים אחרים, וזה לשעצמו מקובל וסביר. למזלה, היא פרופסורית, וכזו אינה נדרשת עוד להוכיח פירות ותוצאות משמעותיות בתחום "התמחותה" ,...
הגב' "פיזיקאית", כנראה לא ממש מתעניינת בתחום "התמחותה", כמו אגב רבים אחרים, וזה לשעצמו מקובל וסביר. למזלה, היא פרופסורית, וכזו אינה נדרשת עוד להוכיח פירות ותוצאות משמעותיות בתחום "התמחותה" , וע"כ, למגינת-ליבנו, עוסקת ומתקשקשת, יום-יום, בתחומים אחרים מגוונים (במכנה-משותף אחד ויחיד : היותה צל דיפסטייט !!!) .המשך 08:02 26.09.2025
עזרא
אפי
רק השמאל האנרכיסטי צריך לחשוש. הם פוחדים לאבד את השליטה שלהם על מוקדי הכח.08:02 26.09.2025
עזרא
דוד
אפי
