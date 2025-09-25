הבכיר החות'י התייחס לירי הטיל מתימן אל עבר המרכז וירושלים כתגובה לתקיפה בצנעא, והוסיף לאיים: "מה שיבוא יהיה חמור יותר"

חבר הלשכה המדינית של החות'ים, חזאם אל-אסד צייץ לאחר ירוט הטיל ששוגר הערב (חמישי) מתימן ואיים על ישראל בתגובה קשה יותר.

"לא התעכבנו" צייץ אל אסד, כאשר כוונתו לנקמה החות'ית על התקיפה בצנעא מוקדם יותר היום. "מה שבא יהיה חמור יותר" הוסיף ואיים.

כזכור, מוקדם יותר היום תקפו מטוסי חיל האוויר מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן. בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.

מדובר צה"ל נמסר כי התקיפות בוצעו נוכח התקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. "שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה" נאמר. "השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינת מעבר וסחר במרחב השיט העולמי".

עוד הובהר כי "צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, יוציא לפועל פעולות התקפיות נוספות בקרוב למול החות'ים, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".