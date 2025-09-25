צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בצה"ל מוסרים כי יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
התרעות נשלחו לתושבי מרכז הארץ וירושלים.
מאוחר יותר הודיע דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה.
שעות לאחר התקיפה של חיל האוויר בצנעא, נשמעו אזעקות במרכז ובירושלים בעקבות שיגור טיל מתימן שיורט על ידי מערכות ההגנה
צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בצה"ל מוסרים כי יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
התרעות נשלחו לתושבי מרכז הארץ וירושלים.
מאוחר יותר הודיע דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים