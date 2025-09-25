צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בצה"ל מוסרים כי יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

התרעות נשלחו לתושבי מרכז הארץ וירושלים.

מאוחר יותר הודיע דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה.