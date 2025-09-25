לפיד בירך את האלוף זיני לתפקיד ראש השב"כ הבא והוסיף כי הוא מקווה ומאמין שיידע לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה

ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד הגיב הערב (חמישי) למינויו של דוד זיני לראש השב"כ הבא וכתב כי הוא מקווה שישמור אמונים למדינת ישראל.

"מינויו של האלוף זיני אושר כחוק ואני מאחל לו בהצלחה בתפקידו הקריטי בשמירה על ביטחון אזרחי ישראל" כתב לפיד.

לדבריו: "ראש השב״כ אינו עובד של הממשלה, אלא של מדינת ישראל וחלק חשוב מתפקידו הוא להגן על הדמוקרטיה הישראלית."

בסיום דבריו הוסיף לפיד: "אני מקווה ומאמין שהאלוף זיני יידע כמו קודמיו לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה."

כאמור, הערב אישרה ועדת גרוניס את מינויו של זיני לראש השב"כ הבא בפה אחד.