הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים אישרה בפה אחד את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ הבא

ועדת גרוניס אישרה הערב (חמישי) בפה אחד את מינויו של האלוף דוד זיני לראש שירות הביטחון הכללי הבא.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדיווח וצייץ: "״תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ, תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ״ בהצלחה ראש השב״כ הבא".

בשבוע שעבר עופר וינטר יצא בקריאה לציבור להצטרף אליו למאבק בעד מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ, כאשר לדבריו למעלה מ-6,000 איש הצטרפו לקריאה.

בפנייתו כתב וינטר: "חברים יקרים, ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים כבדים, ולא ייתכן שמעל שלושה חודשים מתנהלת המדינה ללא ראש שב"כ קבוע. נדרש אדם ישר, מקצועי ובעל ניסיון עשיר – וזיני הוא האיש המתאים, ללא שום קשר לזהותם של מי שמינו אותו".

וינטר המשיך: "אני מכיר את דוד זיני מקרוב משנות שירותנו בצה"ל – לוחם ערכי, קצין מקצועי וישר כסרגל, שמוסר נפשו על ביטחון עם ישראל. אין לי ספק שיפעל ביושרה וללא משוא פנים, אך ורק לטובת המדינה".

"מכיוון שיש כאלו הפועלים למנוע את מינויו ממניעים שאינם ענייניים – אני מזמין אתכם, אזרחי ישראל התומכים במינוי זיני לתפקיד, להוסיף את שמכם למכתב שאשלח לראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים השופט גרוניס, בקריאה להתעלם מרעשי הרקע הלא ענייניים ולהתמקד רק בטוהר המידות של האלוף זיני".