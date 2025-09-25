מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ביקר היום בזירת נפילת הכטב"ם באילת: "ההתנהגות של האוכלוסייה היא מפתח להצלת חיים"

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ביקר היום (ה') בזירת נפילת הכטב"ם באילת יחד עם ראש עיריית אילת, אלי לנקרי.

במהלך הביקור סיירו אנשי כוחות הביטחון יחד עם מפקד פיקוד העורף בזירת הנפילה. האלוף הדגיש את מחויבות פיקוד העורף לצמצום סיכונים נוספים ואת החשיבות בשמיעה להנחיות בעת אירועים ביטחוניים.

האלוף שי קלפר אמר: "כל אירוע נבחן ברצינות – אנחנו לומדים, משתפרים ומיישמים בשטח. חשוב להבהיר, ההתנהגות של האוכלוסייה היא מפתח להצלת חיים, דרך הסברה, מיגון והעלאת מודעות".

"אנצל את ההזדמנות להגיד תודה לארגוני החירום, חיל האוויר ולעיריית אילת על השותפות בהגנה על אזרחי ישראל, ואאחל רפואה שלמה לפצועים – נמשיך להיות ערוכים לכל תרחיש".