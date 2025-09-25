צבי יחזקאלי, מתייחס לנאומו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, בו הוא התנער מחמאס, ואומר כי אסור לישראל להאמין לחיוכים שלו: "מחבל בעניבה"

הפרשן הבכיר לענייני המזרח התיכון, צבי יחזקאלי, מתייחס לנאומו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, בו הוא התנער מחמאס, ואומר כי אסור לישראל להאמין לחיוכים שלו.

יחזקאלי אמר: "נאום החיוכים והמתיקות של אבו מאזן שרוצה להיראות כנגד חמאס, אבל לא לטעות. אבו מאזן שמח, קמפיין בן 30 שנה של דעת קהל בין-לאומית הצליח עכשיו. ה-7 באוקטובר עזר לו סופית להגשים את המטרה. מדינת טרור במסווה של חיוכים".

הוא הבהיר כי "כל הדיבורים של 'נעצור את חמאס', ו'חמאס זה לא חלק מאיתנו', זה אחד השקרים הגדולים של התנועה הלאומית הפלסטינית. שניהם באותה מטרה – להשמיד את ישראל, אחד בחיוכים ועניבות והשני בנוח'בות וטבח".