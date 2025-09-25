הפרשן הבכיר לענייני המזרח התיכון, צבי יחזקאלי, מתייחס לנאומו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, בו הוא התנער מחמאס, ואומר כי אסור לישראל להאמין לחיוכים שלו.
יחזקאלי אמר: "נאום החיוכים והמתיקות של אבו מאזן שרוצה להיראות כנגד חמאס, אבל לא לטעות. אבו מאזן שמח, קמפיין בן 30 שנה של דעת קהל בין-לאומית הצליח עכשיו. ה-7 באוקטובר עזר לו סופית להגשים את המטרה. מדינת טרור במסווה של חיוכים".
הוא הבהיר כי "כל הדיבורים של 'נעצור את חמאס', ו'חמאס זה לא חלק מאיתנו', זה אחד השקרים הגדולים של התנועה הלאומית הפלסטינית. שניהם באותה מטרה – להשמיד את ישראל, אחד בחיוכים ועניבות והשני בנוח'בות וטבח".
אבו מאזן לא צריך להתאמץ כדי להשמיד את מדינת ישראל ... ממשלת החורבן עושה זאת הרבה יותר טוב ממנו ... ישראל מוקצה מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , אף אחד לא מעונין לסחור עם ישראלים וזה עוד לפני הסנקציות של האיחוד האירופי .... עסקאות נשק במיליארדים מבוטלות , אמברגו נשק , לא רוצים תיירים ישראלים , לא במלונות , לא בבתי קפה , לא במסעדות , לא רוצים את ישראל בתחרויות כמו האירויזיון , וגם לא בהתאחדות הכדורגל, גם שיתופי פעולה אקדמיים מבוטלים על ימין ועל שמאל ... וכל האליטה שכולם כל כך אוהבים לשנוא , רופאים , הייטקסטים, יזמים , מהנדסים , בורחים מפה כמו מאש ... איזה עתיד או סכוי לשרוד יש למדינת ישראל ? אלמלא טראמפ ישראל היתה במצב שאין פה מה לאכול ואין פה במה להלחם .
יעקב
אם ישראל מוקצה זה בגלל חלאות כמוך שעשו הכול כדי להרוס את ישראל מבפנים ולהשחיר את פניה כלפי חוץ. אבל אנו עם הנצח. מי שבורח מפה הם אוסף של של יהודים משומדים, ערב רב שהארץ הקדושה מקיאה אותם מקרבה. אתה מוזמן להצטרף אליהם!21:22 25.09.2025
חוץ משטויות ... יש לך משהו עניני להגיד ?
עוד מטורף שחי בלה לה לנד ...21:50 25.09.2025
יעקב
אם ישראל מוקצה זה בגלל חלאות כמוך שעשו הכול כדי להרוס את ישראל מבפנים ולהשחיר את פניה כלפי חוץ. אבל אנו עם הנצח. מי שבורח מפה הם אוסף של של יהודים משומדים, ערב רב שהארץ הקדושה מקיאה אותם מקרבה. אתה מוזמן להצטרף אליהם!21:22 25.09.2025
חוץ משטויות ... יש לך משהו עניני להגיד ?
עוד מטורף שחי בלה לה לנד ...21:50 25.09.2025
