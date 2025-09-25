בצה"ל אומרים כי נערכו מראש למקרה בו תחליט מיקרוסופט לנקוט בניתוק הגישה לשירותי הענן, ביחידת 8200 גיבו את החומרים ובכך נמנעה פגיעה ביטחונית

בעקבות הדיווחים ב"גרדיאן" הבריטי, לפיהם ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט חסמה את הגישה של יחידת 8200 לחלק מן השרתים בהם מאוחסנים שיחות של פלסטינים, בצה"ל מגיבים ואומרים "נערכנו לכך מראש".

על פי הפרסום של דורון קדוש בגלי צה״ל, ביחידה דאגו לגבות את החומרים שהיו בענן של מיקרוסופט, בכך נמנעה פגעה ביטחונית בעקבות הצעד של ענקית הטכנולוגיה.

במערכת הביטחון מדגישים: ״פעלנו בכל השיטות הנדרשות כדי שלא תהיה פגיעה״. עוד הובאו בדיווח דבריהם של גורמים ביטחוניים לפיהם כבר לפני כחודשיים, מיקרוסופט הביעה חוסר שביעות רצון משיתוף הפעולה של צה"ל, מה שעלול להביא תרחיש של ניתוק ההתקשרויות.

בצה"ל הבהירו כי הם מאוכזבים מהמהלך של חברת מיקרוסופט, ומקורות המעורים בפרטים מספרים שהחברה מסרה את הודעתה ליחידת 8200 באופן חד-צדדי, ללא שיח מקדים, תיאום או סיכום מראש בנושא.

כאמור, במיקרוסופט הודיעו לפני שבוע לגורמים רשמיים בישראל כי יחידת 8200 הפרה את תנאי השימוש של החברה כשהשתמשה בשירות הענן "Azure" כדי לאחסן את נתוני המודיעין על מיליוני שיחות טלפון של הפלסטינים. כתוצאה, הוחלט על חסימת הגישה של אגף המודיעין לשירותי הענן של החברה – והיא לא תוכל להשתמש יותר בטכנולוגיה שלה.

תחקיר של ה"גרדיאן" חשף כי ב-8200 העלו מאגרי מידע נרחבים של שיחות פלסטיניות לשירותי הענן של מיקרוסופט כבר משנת 2022, כחלק מפרוייקט שאושר בפגישה שנערכה שנה לפני כן בין מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה ומפקד היחידה דאז. לטענת התחקיר, הנתונים שימשו את צה"ל לצרכים מבצעיים – ביניהם מעצרי חשודים והכוונת תקיפות במהלך המלחמה בעזה.

בעקבות פרסום התחקיר, נשיא מיקרוסופט בראד סמית' הודיע כי החברה פתחה בחקירה חיצונית לפרשה, והשעתה את הגישה של 8200 לשירותי הענן וכן לשירותי בינה מלאכותית מסויימים. בהודעה פנימית שנשלחה לעובדים סמית' הבהיר כי "אנחנו לא מפתחים טכנולוגיות למעקב המוני אחר אזרחים, ולא נסייע לכך. זהו עיקרון שעמדנו עליו בכל מדינה בעולם, והתעקשנו עליה פעמים רבות במשך יותר מ-20 שנה".