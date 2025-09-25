שר החוץ גדעון סער הגיב לנאום אבו מאזן: "הוא גם ממשיך לעודד את הטרור באמצעות תשלום משכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. למערב הוא מוכר מילים יפות"

שר החוץ גדעון סער הגיב היום (חמישי) לנאומו באו"ם של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן: "הוא גם ממשיך לעודד את הטרור באמצעות תשלום משכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. למערב הוא מוכר מילים יפות"

דבריו המלאים: "אבו-מאזן בנאומו בזום לעצרת האו״ם מוכן לקבל את רצועת עזה, שאותה איבד בקלות לחמאס ב-2007. באמת יפה מצידו.

‏לא רק שהוא לא מקיים את ההתחייבות – שעל יסודה הוקמה הרשות הפלסטינית – להלחם בטרור. הוא גם ממשיך לעודד את הטרור באמצעות תשלום משכורות למחבלים ולבני משפחותיהם".

ייו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא נאום בפני עצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, שהועבר בוידאו אחרי שממשל טראמפ סירב להעניק לו אשרת כניסה לארה"ב לעצרת. בדבריו גינה את טבח החמאס ב-7 באוקטובר, וטען כי חמאס ייצטרכו להתפרק מנשקם.

"‏למערב הוא מוכר מלים יפות. אבל בני עמו אמורים להסיק מסקנות מהמפתח שהוא עונד על דש חליפתו. זה הקוד. זה הסמל להצפת ישראל בצאצאי צאצאיהם של ערביי ישראל שעזבו את הארץ ב-1948 ולחיסולה. ‏אבל את ישראל לא ניתן יהיה להונות פעם נוספת".