דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין מסר היום (חמישי) הצהרה לתקשורת. בדבריו הוא אמר כי צה"ל חיסל מפקד על מחבלי נוח'בות שפיקד על מחבלים רבים ב-7 באוקטובר.

עוד הוא מסר כי הפגיעה של הכטב"מ החות'י אמש באזרחים, קרתה בין התיר כי אזרחים לא שמרו על הנחיות פיקוד העורף. בנוסף, צה"ל חשף תמונות מאתרי השלטון החות'י שהותקפו היום בתימן.