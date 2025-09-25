שעות ספורות אחרי התקיפה הנרחבת של חיל האוויר בתימן, פיקוד העורף הודיע כי הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי עד אחרי יום כיפור. כל הפרטים

שעות אחרי התקיפה של חיל האוויר בתימן ולמרות פגיעת הכטב"מ החות'י באילת, פיקוד העורף הודיע הערב (חמישי) כי הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי, וכי הן תישארנה כפי שהן לפחות עד אחרי יום כיפור.

על פי הודעת פיקוד העורף, המדיניות בתוקף החל מיום חמישי, 25 בספטמבר 2025, בשעה 18:00 ועד ליום ראשון, 05 באוקטובר 2025, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות, פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות. בנוסף, מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.

כמו כן, ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות: נתיב העשרה, יד מרדכי, זיקים, כרמיה, ארז, ניר עם, שדרות, איבים, גבים, אור הנר, מפלסים, כפר עזה, סעד, עלומים, בארי, רעים, מגן, נירים, כרם שלום, ניר עוז, כיסופים, עין השלושה, חולית, נחל עוז, וניר יצחק.