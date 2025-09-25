האלוף (מיל') ישראל זיו התייחס למלחמה של ישראל מול חמאס, טען כי יש להפסיק אותה ואף הוסיף: "אז זה היה השיא מבחינת המכה על חמאס"

האלוף (מיל') ישראל זיו התייחס היום (חמישי) בראיון ב103fm להמשך המלחמה בעזה ואמר: "השיא מאחורינו כבר בשנה שבין מאי שנה שעברה ליוני שנה שעברה. למה? משום שאז היה ויכוח על ציר פילדלפי, רפיח, 'פסע' ו'פסיעונת' עם טרמינולוגיה של בלט. אז היה השיא מבחינת המכה על חמאס, ומה שקרה מאז שחמאס התחדש".

עוד הוא התייחס לצורך להפסיק את הלחימה בעזה: "לצערנו אני לא יכול להביע מספיק אמון שמישהו בממשלה הזו יתעשת ויפסיק את הדהירה למדרון. היו לו את כל ההזדמנויות ולנו כל הניתוחים ההגיוניים למה צריך לעצור.

גם אם נצליח לכבוש את עזה מחדש, עם כמה שפחות הותר לפרסום, וחלילה שלא ייהרגו החטופים ואומות העולם שכבר הפכו אותנו למוקצים לחלוטין ויעמדו במקומם – איפה נעמוד בעוד מס' שבועות או חודשים. אין מטרות ואין מועד".