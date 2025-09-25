מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות הפכפך. תחול עלייה בטמפרטורות ויורגשו עומסי חום. מיום שלישי – שינוי מגמה.
יום שישי: מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום בעמקי המזרח.
יום ראשון: בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום בפנים הארץ.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ .
