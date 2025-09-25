חברת הסטרימינג מתמודדת עם הצפה של תכנים מזויפים שנוצרו בבינה מלאכותית – ומחדדת את הכללים לשמירה על אמנים ומאזינים

שירות המוזיקה Spotify הסיר בשנה האחרונה כ־75 מיליון שירים מזויפים ותכני “ספאם”. על פי דיווח ב־The Guardian, מדובר בעלייה חדה בתוכן שמופק באמצעות בינה מלאכותית וכלים דיגיטליים, המאפשרים ייצור מהיר של קטעים חסרי ערך ולעיתים אף חיקוי של אמנים מוכרים.

בפלטפורמה קיימים כ־100 מיליון שירים לגיטימיים, כך שכמות ההסרות כמעט זהה להיקף הקטלוג האמיתי. הסיבה המרכזית לתופעה היא כלכלית: כל השמעה מעל 30 שניות מזכה את המעלה בתמלוגים, מה שמוביל להצפת השירות במיליוני קטעים קצרים או מחופשים.ֿ

כדי להתמודד עם הבעיה מפעילה Spotify מערכות סינון כבר בשלב ההעלאה, מסירה תכנים חשודים לאחר בדיקה, ומזהה חשבונות מזויפים באמצעות פילטרים ייעודיים. בנוסף, החברה מחדדת את מדיניותה נגד שימוש בקולות מזויפים (deepfake vocals) של אמנים ללא רשות. מקרה בולט היה השיר Heart on My Sleeve מ־2023, שבו שוחזרו קולות של Drake וה־Weeknd באמצעות AI והוסר לאחר מחאה ציבורית.

החברה הודיעה גם כי תתמוך בתקני שקיפות בתעשייה לסימון תכנים שנוצרו באמצעות AI, אך לא תחייב אמנים להשתמש בהם.

התופעה מאיימת על אמנים, שעלולים לאבד הכנסות וחשיפה, וגם על מאזינים, שעלולים להיתקל ביותר ויותר תוכן מזויף ולערער את האמון בפלטפורמה. התעשייה כולה נדרשת לשאלה: כיצד מגינים על מקוריות ועל זכויות יוצרים בעידן שבו AI מסוגל לייצר מוזיקה שנשמעת אמיתית לחלוטין?