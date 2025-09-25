בעקבות ירידת גשם ראשון במישור החוף וחשש מזרימת מי נגר וניקוז לחופים, משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רחצה בחופים במספר ערים

בעקבות ירידת גשם ראשון במישור החוף וחשש מזרימת מי נגר וניקוז לחופים, משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רחצה בחופים בערים: נהריה, מטה אשר, עכו, קריות וחיפה, עד להודעה חדשה.

מהמשרד נמסר כי הוא "ממשיך במעקב" וכי "הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד".

בתוך כך, נשבר שיא הגשם ההיסטורי ליממה בחודשי ספטמבר, כך נמסר מהשירות המטאורולוגי. השיא ההיסטורי ליממת גשם בספטמבר – שעמד עד כה על 95.7 מ"מ אשר ירדו ב-12.09.1932 באזור גוש עציון – נשבר הבוקר.

באירוע הנוכחי כבר ירדו מעל 100 מ"מ בפחות מ-24 שעות באזור נהריה, כאשר כמעט 100 מ"מ מהן ירדו בשעה וחצי בלבד. זו הכמות המצטברת הגדולה ביותר לאירוע גשם בספטמבר עד כה. לאור הגשמים שירדו הבוקר בנהריה דווח כי נהרון הגעתון החוצה את העיר הוצף.

עיריית חיפה: חופי הים נסגרו למתרחצים

בתוך כך עיריית חיפה הוציאה הודעה לתושבים לפיה חופי הים בעיר סגורים היום לרחצה. בעקבות הגשמים החזקים החלו לזרום לחופי הים מים מלוכלכים ממערכות הניקוז, תופעה אופיינית לגשמים הראשונים בעונה. לפיכך כאמור הרחצה בכל חופי העיר אסורה עד להודעה חדשה.