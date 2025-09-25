בצה"ל פרסמו את מסקנות התחקיר הראשוני מאירוע פגיעת הכטב"מ באילת, כשנאמר כי הכטב״ם התגלה בשלב מאוחר יחסית וניסיונות היירוט לא צלחו. עוד הובהר כי הסיבה פוענחה והתיקון יושם בפועל

יום אחרי פגיעת הכטב"מ של החות'ים במלון באילת, בצה"ל פרסמו כעת (חמישי) את מסקנות התחקיר הראשוני של האירוע ואמרו כי הליקוי שהוביל לכישלון היירוטים תוקן.

"מהתחקיר הראשוני שבוצע על ידי חיל האוויר, עולה כי הכטב״ם התגלה בשלב מאוחר יחסית והתרעות פיקוד העורף הופעלו כנדרש בהתאם למדיניות" נמסר. "בוצעו נסיונות יירוט באמצעות מערכת כיפת ברזל, שלא צלחו. הסיבה לכך פוענחה והתיקון יושם בפועל".

עוד נאמר כי מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . המשטרה בזירת הנפילה | צילום: דוברות המשטרה

כאמור, 22 ישראלים נפצעו מפגיעת הכטב"מ אמש באילת, מתוכם שניים באורח קשה. למרות נסיונות היירוט של כיפת ברזל, הכטב"מ לא יורט – ונפתחה חקירה לבירור הנסיבות. בצה"ל ציינו אמש כי בניגוד למרבית המקרים, הפעם לא היה גילוי של הכטב״מ בשלב מוקדם – כשהוא עושה את דרכו לשטח ישראל (בדרך כלל, מערכות הגילוי מזהות את הכטב״מים זמן רב לפני הגעתם). הפעם – הכטב״מ זוהה רק בשלב מאוחר יחסית, זמן קצר לפני שהגיע למרחב אילת.

למרות הגילוי המאוחר, בכל זאת הופעלה אזעקה בעיר אילת. לפי מקורות ביטחוניים, ההתרעה הופעלה מספיק זמן מראש – כ-30-40 שניות לפני הפגיעה. זמן ההתרעה של פיקוד העורף באילת הוא 30 שניות, כך שהתושבים כן קיבלו את זמן ההתרעה הנדרש לפי ההנחיות.