תאונת דרכים קשה מאוד אירעה הערב בכביש 60 סמוך לקריית ארבע. לכודים חולצו מהזירה ופונו לבית החולים: "מדובר בזירה מורכבת מאוד"

לוחמי אש ממרחב יהודה, פעלו לפני זמן קצר לחילוץ שני לכודים בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים, בכביש 60 סמוך לקריית ארבע. הצוותים שהגיעו למקום זיהו תאונת דרכים חזיתית, ושני לכודים, אחד בתוך כל רכב ובנוסף לכך פצועים רבים בזירה.

הכוחות החלו בפעולות חילוץ תוך תיעדוף החילוץ ע"פ קביעת צוותי הרפואה. החילוץ בוצע באמצעות כלים הידראוליים יעודיים ועם סיום החילוץ ביצעו במקום סריקות על מנת לשלול נפגעים נוספים בזירה.

רשף ליחי בן לולו, מפקד המשמרת, תיאר את זירת התאונה: "עם ההגעה למקום זיהינו זירה מורכבת מאוד בה יש שני לכודים בשני כלי רכב שונים.

ביצעתי במקום הערכת מצב ראשונית, ובה הוחלט על תיעדוף הוצאת הלכודים בשיתוף פעולה עם גורמי הרפואה. לוחמי האש פעלו בזריזות לחילוץ הלכודים בצורה מקצועית תוך שיתוף פעולה עם כלל הכוחות בשטח".