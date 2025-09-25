וואטסאפ משיקה יכולת תרגום הודעות בזמן אמת בכל שיחה, כולל קבוצות וערוצים, עם שמירה מוחלטת על פרטיות התכתובת. לפניכם כל ההסברים, היתרונות והבדלים בין iPhone לאנדרואיד

וואטסאפ, אפליקציית המסרים המובילה בעולם עם מעל ל-3 מיליארד משתמשים, מציגה פיצ'ר חדשני: תרגום הודעות אוטומטי, בלחיצה אחת וללא צורך לצאת מהאפליקציה.

איך זה עובד?

מעכשיו, לחיצה ארוכה על הודעה פותח אפשרות "תרגם", בחירת השפה וקבלת תרגום מיידי. באנדרואיד אפשר להפעיל תרגום אוטומטי לכל צ'אט, כך שכל הודעה חדשה תוצג בשפה המתורגמת. התרגום פועל גם בקבוצות ובערוצי עדכונים, כולל פוסטים ציבוריים ומסרים פרטיים.

פרטיות מעל הכל: הצפנה מקצה לקצה

התרגום מתבצע מקומית על המכשיר, לא בשרתים חיצוניים – וזהו יתרון עקרוני מול מוצרים מתחרים. כל ההודעות נשארות מוצפנות מקצה לקצה גם לאחר התרגום, וחברת Meta אינה יכולה לקרוא או לאחסן את המידע. כדי להבטיח מהירות וזמינות, המשתמשים מורידים מראש חבילת שפה ייעודית, כך שניתן לתרגם גם במצב לא מקוון.

הבדלים בין הפלטפורמות ומגבלות

אנדרואיד (Android): התכונה תומכת ב-6 שפות (אנגלית, ספרדית, ערבית, פורטוגזית, רוסית והינדית) וכוללת אפשרות ייחודית לתרגום אוטומטי של צ'אט שלם.

אייפון (iPhone): המגוון רחב יותר וכולל 19 שפות, ביניהן יפנית, מנדרינית, גרמנית, צרפתית, אוקראינית, תאילנדית ועוד, בזכות השילוב עם מנוע התרגום המובנה של אפל.

בשלב זה, עברית אינה זמינה באף אחת מהפלטפורמות, אך ייתכן שתצטרף בעדכונים עתידיים.

זמינות ועדכונים

Meta מתכוונת להרחיב את התמיכה לשפות נוספות ולהפיץ את הפיצ'ר לכלל המשתמשים בהדרגה, כולל בישראל. יש לצפות לעדכונים בנושא בקרוב. נכון לעכשיו, התרגום זמין רק באפליקציות לנייד (אנדרואיד ו-iPhone) ואינו נתמך עדיין בגרסאות למחשב או לדפדפן.

בכך, וואטסאפ קובעת סטנדרט חדש ומאפשרת שיחה גלובלית וללא מחסמוי שפה, מבלי להתפשר על אבטחה ופרטיות.