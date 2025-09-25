יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן גינה את אירועי ה-7 באוקטובר בנאומו בעצרת האו"ם: "המעשים הללו לא מייצגים את העם הפלסטיני". עוד הבהיר כי הרשות מוכנה לשלוט בעזה: "על חמאס למסור את הנשק שלהם"

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא היום (חמישי) נאום בפני עצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, שהועבר בוידאו אחרי שממשל טראמפ סירב להעניק לו אשרת כניסה לארה"ב לעצרת. בדבריו גינה את טבח החמאס ב-7 באוקטובר, וטען כי חמאס ייצטרכו להתפרק מנשקם.

" אף כל מה שעמנו סבל, אנחנו דוחים את מה שחמאס ביצע ב-7 באוקטובר – את המעשים שבוצעו נגד האזרחים הישראלים ולקיחתם בני ערובה" אמר אבו מאזן. "המעשים הללו לא מייצגים את העם הפלסטיני או את המאבק הצודק שלו למען חירות ועצמאות".

עוד הוסיף ואמר כי "אנחנו מדגישים שרצועת עזה היא חלק בלתי נפרד ממדינת פלסטין, ומוכנים לקחת על עצמנו את כל האחריות לשלוט ולמשול בה. לחמאס לא יהיה כל תפקיד בשלטון, ועל חמאס וכל שאר הפלגים למסור את הנשק שלהם לידי הרשות הפלסטינית. אנחנו לא רוצים מדינה חמושה".