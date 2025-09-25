צה"ל פתח כעת במתקפה משולבת בתימן נגד מטרות של השלטון החות'י. מיד לאחר מכן, הפרשן הפוליטי עמית סגל שיגר עקיצה לישראל

יום אחרי פגיעת הכטב"מ באילת והנזק הרב שנדרם כתוצאה מכך, ישראל פתחה במתקפה משולבת נגד החות'ים בתימן. מיד לאחר מכן, הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם נתונים מסוכנות הימורים שהצביעו על נתונים של 99% שישראל אכן תתקוף בתימן.

סגל כתב: "שאפו גדול לשמירת הסוד בישראל: סיכויי התקיפה בתימן עלו בצהריים בסוכנות ההימורים פולימרקט ל-99 אחוז".

נזכיר כי מיד אחרי התקיפה, צה"ל פרסם הודעה על ידי התקיפה. בהודעה נכתב: "צה"ל השלים גל תקיפה רחב נגד מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בצנעא שבעומק תימן. עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.

בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא".