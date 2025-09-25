יום אחרי פגיעת הכטב"מ באילת שהובילה לפציעתם של 22 ישראלים, פיצוצים נשמעו בצנעא – כשחיל האוויר וחיל הים תקפו עשרות יעדים של החות'ים בבירת תימן

דיווח ראשוני: כלי התקשורת בתימן דיווחו כעת (חמישי) על פיצוצים שנשמעו בצנעא, בירת תימן. בהמשך דווח כי מדובר בתקיפה משולבת של חיל האוויר וחיל הים, שבוצעה בזמן נאומו של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות'י.

לפי הדיווח ברשת "אל-ערביה" הסעודית, יותר מ-13 יעדים של החות'ים בצנעא הותקפו על ידי ישראל – ביניהם אתרים צבאיים של החות'ים בכיכר א-סבעין ובשכונת באב אל-ימן ומפקדת שליטה של המפכ"ל החות'י.

זמן קצר לאחר מכן, שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את התקיפה הישראלית ואמר כי "הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החות'י בצנעא במסגרת מבצע 'חבילה עוברת'. צה"ל תקף מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החות'י, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חות'ים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח. כמו שהבטחתי אתמול – מי שפוגע בנו ייפגע שבעתיים".

הדיווחים על התקיפה הישראלית מגיעים יום אחרי שכטב"מ של החות'ים ששוגר מתימן פגע במלון במרכז העיר אילת, כאשר 22 ישראלים נפצעו – מתוכם שניים באורח קשה. למרות נסיונות היירוט של כיפת ברזל, הכטב"מ לא יורט – ונפתחה חקירה לבירור הנסיבות.

עוד באותו נושא הסיבות הטרגיות לכישלון היירוט באילת 20:18 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בצה"ל ציינו כי בניגוד למרבית המקרים, הפעם לא היה גילוי של הכטב״מ בשלב מוקדם – כשהוא עושה את דרכו לשטח ישראל (בדרך כלל, מערכות הגילוי מזהות את הכטב״מים זמן רב לפני הגעתם). הפעם – הכטב״מ זוהה רק בשלב מאוחר יחסית, זמן קצר לפני שהגיע למרחב אילת.

למרות הגילוי המאוחר, בכל זאת הופעלה אזעקה בעיר אילת. לפי מקורות ביטחוניים, ההתרעה הופעלה מספיק זמן מראש – כ-30-40 שניות לפני הפגיעה. זמן ההתרעה של פיקוד העורף באילת הוא 30 שניות, כך שהתושבים כן קיבלו את זמן ההתרעה הנדרש לפי ההנחיות.

לאחר גילוי הכטב״ם נעשו שני ניסיונות ליירטו באמצעות כיפת ברזל שכשלו. הכטב״ם טס בגובה נמוך, מה שהקשה על היירוט, אך בשלב זה של התחקיר לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי שהגובה הנמוך שלו הוא שהוביל לכישלון היירוט. עם זאת, לאחר הגילוי של הכטב״ם – הוזנקו מטוס קרב ומסוק קרב ליירוט, אך בשל הגילוי המאוחר, הם הוזנקו בשלב מאוחר מדי, ולא הספיקו להגיע בזמן כדי לסייע ביירוט, ולכן רק כיפת ברזל הופעלה באירוע.