משרד הפנים הודיע כי בעקבות חשש לזיהום במי הים: הרחצה אסורה בחופי חיפה, עכו, קריית ים, קריית חיים, חוף הכרמל וגי'סר א-זרקא

משרד הפנים הודיע היום (חמישי) כי בעקבות חשש לזיהום במי הים: הרחצה אסורה בחופי חיפה, עכו, קריית ים, קריית חיים, חוף הכרמל וגי'סר א-זרקא. מהמשרד נמסר כי הציבור נקרא להיכנס למים רק בחופים מוכרזים עם שירותי הצלה.