ממשלת סלובניה הגדירה את ראש הממשלה בנימין נתניהו כ"אישיות בלתי רצויה", והודיעה כי תאסור עליו להיכנס לשטח המדינה. ביולי האחרון הוטל איסור כניסה דומה על השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר

ממשיכים בסנקציות: ממשלת סלובניה הודיעה היום (חמישי) כי תאסור על ראש הממשלה בנימין נתניהו להיכנס לשטח המדינה, זאת לאחר שהוא הוכרז כ"אישיות בלתי רצויה". זו הפעם הראשונה שבה מדינה באיחוד האירופי מקדמת מהלך כזה נגד ראש ממשלה ישראלי.

המהלך הנוכחי מגיע אחרי שביולי האחרון סלובניה הודיעה על סנקציות דומות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כשגם עליהם נאסר להיכנס לסלובניה. לטענת שרת החוץ הסלובנית טניה פאיון, ההחלטה התקבלה בעקבות "ההערות שלהם אשר מסיתות לאלימות וקוראות להפרת זכויות האדם של פלסטינים. אנחנו שולחים מסר שהרצח של אזרחים חפים מפשע ומעשים של רצח עם חייבים להיפסק".

בשנים האחרונות ממשלת סלובניה החלה לקדם מדיניות אנטי-ישראלית נרחבת, כשלצד הסנקציות על בכירי הממשלה היא גם הטילה אמברגו נשק על ישראל באוגוסט האחרון. ביוני 2024 סלובניה הייתה אחת המדינות האירופיות הראשונות שהודיעו על הכרה במדינה פלסטינית, כשההכרזה הובילה לזימונה של שגרירת סלובניה בישראל אנדריאה מרטינז לשיחת נזיפה במשרד החוץ.