דרמה בארה"ב, צוות מפציצים רוסי, חדר לשטח האווירי של המדינה. מטוסי יירוט הוזעקו לזירה.
בזמן שעצרת האו"ם המרכזית מתקיימת בניו יורק, אירוע חריג במיוחד התרחש צפונה משם. צוות מטוסי הפצצה כבדים של רוסיה חדר לתוך השטח האווירי של ארצות, על פי דיווחי התקשורת האמריקנית.
בנוסף על פי הדיווחים, מערך מטוסי הקרב החמקנים המתקדם בעולם ה-F22, הוקפץ והוזעק לזירה ליירט את המפציצים הכבדים.
סוכנות NORAD, גוף ההגנה האווירית המרכזי של ארצות הברית, הוציא התרעה כוללת על האירוע וחשף כי מספר מטוסים צבאיים רוסיים חדרו לשטח האווירי של ארה"ב באזור אלסקה.
בין המטוסים נמצאים מפציצי TU-95 יחד עם מטוסי קרב מדגם סוחוי 35. בתגובה הוקפצו באופן ראשוני חמקני ה-F22, יחד עם צוותי F35, מתדלקים ומטוסי זיהוי ואיתור.
