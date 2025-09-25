מפציצים ומטוסי קרב רוסיים הפעילו את מערך ההתרעה האווירית של ארה"ב באלסקה, מטוסי יירוט הוזעקו

דרמה בארה"ב, צוות מפציצים רוסי, חדר לשטח האווירי של המדינה. מטוסי יירוט הוזעקו לזירה.

בזמן שעצרת האו"ם המרכזית מתקיימת בניו יורק, אירוע חריג במיוחד התרחש צפונה משם. צוות מטוסי הפצצה כבדים של רוסיה חדר לתוך השטח האווירי של ארצות, על פי דיווחי התקשורת האמריקנית.

בנוסף על פי הדיווחים, מערך מטוסי הקרב החמקנים המתקדם בעולם ה-F22, הוקפץ והוזעק לזירה ליירט את המפציצים הכבדים.

עוד באותו נושא הישג: הסדרה "אור ראשון" נרכשה על ידי ענקית הטלוויזיה פרמאונט 14:22 | ענבר מלכא 0 0 😀 👏

סוכנות NORAD, גוף ההגנה האווירית המרכזי של ארצות הברית, הוציא התרעה כוללת על האירוע וחשף כי מספר מטוסים צבאיים רוסיים חדרו לשטח האווירי של ארה"ב באזור אלסקה.

בין המטוסים נמצאים מפציצי TU-95 יחד עם מטוסי קרב מדגם סוחוי 35. בתגובה הוקפצו באופן ראשוני חמקני ה-F22, יחד עם צוותי F35, מתדלקים ומטוסי זיהוי ואיתור.