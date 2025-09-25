בין נאומים באו”ם ופגישה עם טראמפ, ראש הממשלה ייפגש במנהטן עם צירי הליכוד בניסיון לדחוף את מיקי זוהר לתפקיד יו”ר הליכוד העולמי

בעיצומו של ביקור מדיני דרמטי בארה"ב שכולל נאום בעצרת הכללית של האו"ם, פגישה דרמטית על המשך המלחמה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ושיחות עם מנהיגי עולם – ראש הממשלה בנימין נתניהו מוצא זמן לעסוק גם בפוליטיקה מפלגתית.

ביום ראשון הקרוב צפוי נתניהו להיפגש במנהטן עם צירי הליכוד העולמי לפגישה, במטרה לגייס תמיכה במועמדותו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר לתפקיד יו"ר הליכוד העולמי – תפקיד שמקנה שליטה על תקציבים ומינויים בכירים בגופים כמו קק"ל, קרן היסוד והסוכנות היהודית. מולו מתמודד יעקב חגואל, היו"ר הנוכחי, שנהנה מתמיכת בכירים בליכוד בהם ישראל כ״ץ.

הבחירות, שהיו אמורות להתקיים החודש, נדחו בעקבות עתירות משפטיות פנימיות. עד להכרעה, הקרב הפוליטי נמשך – כשזוהר מנסה לגייס רוב בין כ-200 הצירים, חצי מהם בארץ וחצי בחו"ל, כל זאת כאשר גורמים בליכוד מעריכים שסיכוייו לזכות נמוכים, אך כאשר נתניהו משקיע את מירב מעמציו בנושא קשה להמר נגד השר זוהר.

גורמים במפלגה אומרים כי נתניהו עצמו מנהל קמפיין אישי למען זוהר – כולל שיחות טלפון לציריים בארץ ובחו"ל – גם במקביל לניהול המלחמה בעזה ולמאמצי השגת עסקת החטופים. בעיני רבים בליכוד, עצם העובדה שראש הממשלה מקדיש לנושא זמן יקר דווקא כעת, מעידה על החשיבות שהוא מייחס למוקד הכוח הזה ורצונו לאייש בתפקיד אחד מ״שלו״.

ברקע, נתניהו נחת בארה"ב במסלול טיסה חריג שנועד להימנע ממעבר מעל צרפת – על רקע המתיחות מול הנשיא מקרון והחשש מתרחיש משפטי בינלאומי. גם סביב טיסתו נרשמה סערה נוספת, לאחר שמשרדו אישר בבהילות ובפטור ממכרז העסקת מסבירנית חדשה שתצטרף לנסיעה.