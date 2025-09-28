כל הילדים מוזמנים: בשכונה של אביה - תכנית ליום כיפור - חדשות סרוגים
כל הילדים מוזמנים: בשכונה של אביה – תכנית ליום כיפור

כל הילדים מוזמנים: בשכונה של אביה – תכנית ליום כיפור
בשכונה של אביה - יום כיפור
תכנית יום כיפור של יה יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת יום כיפור עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

בשכונה של אביה ליום כיפור – הכוח של הסליחה

בשכונה של אביה - יום כיפור

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

לומדים על הסליחה מנירון קיסר

כולנו מכירים את התחושה… לפעמים אנחנו עושים משהו לא נעים לחבר שלנו, למישהו שאנחנו אוהבים. וכל כך קשה לנו לבקש סליחה, אולי אנחנו מתביישים, אולי עדיין קצת כועסים, או שבכלל יש בנו פחד שלא ירצו לסלוח לנו…

אביה פוגשת את נירון קיסר רומא ולומדת ממנו על הקסם והכוח של הסליחה. כן, כן, שמעתם טוב, דווקא מנירון קיסר.

בשכונה של אביה – משדר יום כיפור של יה יה אביה – יוצא לדרך!  כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת השנה החדשה!

שירים, הפתעות, ריקודים והרבה הרבה אורחים והפתעות!

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; אפי זרסקי; אפרת שטרן.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.

