יוסי דגן תקף את נתניהו על הימנעותו מהחלת ריבונות ביהודה ושומרון. לטענתו, רק ריבונות מלאה תמנע מדינה פלסטינית ותבטיח את ביטחון ישראל, בעוד דחייה מחלישה ומזמנת לחץ בינלאומי.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, יצא בחריפות כנגד ראש הממשלה. דגן מתמיד בדרישתו להחיל ריבונות מיד על שטחי יהודה ושומרון, בתגובה להחלטת מדינות במערב להכיר במדינה פלסטינית, ויוצא כנגד ראש הממשלה נתניהו וההתעכבות בנושא.

דגן מצביע על גל ההכרות של מדינות מערביות — בהן ספרד, אירלנד, נורבגיה, צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה — כעל "צונאמי מדיני" שמחייב תגובה מיידית. הוא מזהיר כי ריבונות בגושי ההתיישבות בלבד לא תבלום את הקמת המדינה הפלסטינית, אלא תיצור בפועל "מדינת טרור". לדבריו, רק החלת ריבונות מלאה על כל היישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון תסכל את היוזמות הללו ותבטיח את ביטחון ישראל לדורות.

בדבריו טען: "המתנה נוספת רק מזמנת עוד לחץ בינלאומי ומשאירה את ישראל חשופה. המציאות ברורה: ריבונות מלאה היא לא סוגיה פוליטית אלא חובה לאומית, היא הניצחון האמיתי והדרך היחידה לחסום את השאיפה להשמדת ישראל".

עוד באותו נושא דיווח: זו ההמלצה לתגובה להכרזה על מדינה פלסטינית

דגן הדגיש כי למרות ביקורתו, הוא עומד מאחורי נתניהו בשליחותו המדינית בארצות הברית, אך קרא לו לשוב עם החלטה ברורה על החלת ריבונות. "אנחנו מחויבים לריבונות למען עתיד המדינה. זה צדק היסטורי וגם צורך ביטחוני", סיכם.