יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, יצא בחריפות כנגד ראש הממשלה. דגן מתמיד בדרישתו להחיל ריבונות מיד על שטחי יהודה ושומרון, בתגובה להחלטת מדינות במערב להכיר במדינה פלסטינית, ויוצא כנגד ראש הממשלה נתניהו וההתעכבות בנושא.
דגן מצביע על גל ההכרות של מדינות מערביות — בהן ספרד, אירלנד, נורבגיה, צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה — כעל "צונאמי מדיני" שמחייב תגובה מיידית. הוא מזהיר כי ריבונות בגושי ההתיישבות בלבד לא תבלום את הקמת המדינה הפלסטינית, אלא תיצור בפועל "מדינת טרור". לדבריו, רק החלת ריבונות מלאה על כל היישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון תסכל את היוזמות הללו ותבטיח את ביטחון ישראל לדורות.
בדבריו טען: "המתנה נוספת רק מזמנת עוד לחץ בינלאומי ומשאירה את ישראל חשופה. המציאות ברורה: ריבונות מלאה היא לא סוגיה פוליטית אלא חובה לאומית, היא הניצחון האמיתי והדרך היחידה לחסום את השאיפה להשמדת ישראל".
דגן הדגיש כי למרות ביקורתו, הוא עומד מאחורי נתניהו בשליחותו המדינית בארצות הברית, אך קרא לו לשוב עם החלטה ברורה על החלת ריבונות. "אנחנו מחויבים לריבונות למען עתיד המדינה. זה צדק היסטורי וגם צורך ביטחוני", סיכם.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
כל העולם מכיר במדינה פלסטינית... ולא בטוח שטראמפ לא יתהפך עלינו מחר ... בכל מקרה בבחירות הבאות בארה"ב, לא משנה מי יזכה , ישראל לא תזכה לחסדים של ביידן או טראמפ ... איך נחיה פה בלי העולם ? אנחנו אפילו לא מיצרים את החיטה , האורז, והחלב שאנחנו צורכים ... שלא לדבר על מטוסים , מסוקים, פצצות חכמות , ושאר חימושים ... איך בדיוק אתם חושבים שהמדינה תשרוד ? כבר עכשיו יש עלינו אמברגו נשק עולמי , חוץ מארה"ב שמצילה אותנו .... מספיק לחיות בחלומות , כי במציאות אנחנו בדרך לאבדון...
כל העולם מכיר במדינה פלסטינית... ולא בטוח שטראמפ לא יתהפך עלינו מחר ... בכל מקרה בבחירות הבאות בארה"ב, לא משנה מי יזכה , ישראל לא תזכה לחסדים של ביידן...
כל העולם מכיר במדינה פלסטינית... ולא בטוח שטראמפ לא יתהפך עלינו מחר ... בכל מקרה בבחירות הבאות בארה"ב, לא משנה מי יזכה , ישראל לא תזכה לחסדים של ביידן או טראמפ ... איך נחיה פה בלי העולם ? אנחנו אפילו לא מיצרים את החיטה , האורז, והחלב שאנחנו צורכים ... שלא לדבר על מטוסים , מסוקים, פצצות חכמות , ושאר חימושים ... איך בדיוק אתם חושבים שהמדינה תשרוד ? כבר עכשיו יש עלינו אמברגו נשק עולמי , חוץ מארה"ב שמצילה אותנו .... מספיק לחיות בחלומות , כי במציאות אנחנו בדרך לאבדון...המשך 15:45 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר