דובר מחלקת המדינה האמריקאית אמר היום (חמישי) לרשת סקיי ניוז: כי הם יפעלו באופן מוחלט כדי לעצור לחלוטין כל מאמץ לנסות להוציא את נבחרת ישראל בכדורגל ממוקדמות המונדיאל.

בשבוע שעבר עלו דיווחים על ניסיונות של האו"ם בהשפעת הציר האיראני לסלק את נבחרת ישראל מהשתתפות בתחרויות כדורגל בין-לאומיות. עם זאת, אך בהתאחדות הכדורגל הכחישו ואמרו כי הם לא מכירים אירוע כזה".

הרוסים הורחקו מפיפ"א בעקבות הפלישה לאוקראינה, וכעת כאמור מתנהלים נסיונות לעשות דבר דומה לישראל.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב לפרסום: " השר פועל בשבועות האחרונים מאחורי הקלעים באינטנסיביות יחד עם ראש הממשלה נתניהו ויו״ר התאחדות לכדורגל בישראל שינו זוארץ מול הגורמים המקצועיים בעולם הספורט לבלימת המהלך להדחת ישראל מאופ״א". הצעד הנכון כעת לפעול באחריות מול גורמי המקצוע ולא לצאת בהצהרות, וכך פועלים כל הגורמים המעורבים במאמצים. בהמשך נתייחס לדברים".