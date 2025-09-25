לאור המקרים בימים האחרונים בהם נפטרו מספר תינוקות שלא חוסנו כנגד חצבת, יצאו הרבנים הראשיים בקריאה ברורה להתחסן בבחינת "ונשמרתם מאוד לנפשותכם"

התפרצות החצבת: בימים האחרונים אנו שומעים בצער על מספר מקרי פטירה כתוצאה ממחלת החצבת.

בעקבות זאת, הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, יצאו בחודשים האחרונים בקריאה ברורה לציבור הרחב לקיים את חובת ההתחסנות כנגד מחלת החצבת, לשמור על הבריאות האישית והציבורית, ולהישמר מפיקוח נפש.

מצורף בזאת מכתבם של הרבנים הראשיים לישראל:

הבוקר כאמור פורסם על התינוק החמישי בשבועות האחרונים שנפטר מהמחלה והשלישי בשבוע האחרון.

בהודעה שפרסם הבוקר משרד הבריאות הוסבר כי חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאד, מסכנת חיים – עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים.

המלצות לגבי חיסון חצבת

חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

המלצות לגבי חיסון-

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

במקומות עם התפרצות:

– הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי

– ⁠המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6-11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

איזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת ואשדו.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

נכון להיום מאושפזים 21 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא התחסנו נגד חצבת. מתוכם 6 ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ.

לקראת החג חשוב להימנע מהתכנסויות למי שחש ברע בכדי לא להדביק אחרים.

החיסון מציל חיים

מידע נוסף לרבות שעות פעילות תחנות התחסנות נגד חצבת וכן הנחיות בנושא, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

‏‪https://www.gov.il/he/pages/measles-vaccines-news‬

לתיאום תור ניתן לפנות לקופות החולים או בימים א-ה למוקד קול הבריאות (5400*).