נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, הורשע בקבלת מימון לא חוקי מקדאפי לקמפיין 2007. נגזר עליו מאסר שצפוי להתחיל באופן מיידי

נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, הורשע בבית הדין במדינה בקבלת שוחד בסכומי עתק מהדיקטטור בעבר של לוב, מועמר קדאפי. זאת כחלק מקמפיין הבחירות של שנת 2007.

נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, הורשע היום בבית המשפט בפריז בעבירה של קשירת קשר פלילית, בגין קבלת מימון לא חוקי מקדאפי לקמפיין הבחירות שלו בשנת 2007. בית המשפט גזר עליו חמישה חודשי מאסר, מתוכם שנה אחת בפועל, והשאר על תנאי. סרקוזי יוכל להגיש ערעור, אך על פי ההחלטה, הוא יתחיל לרצות את עונשו גם אם יערער.

המשפט הנוכחי הוא חלק מסדרת חקירות משפטיות שהחלו לפני יותר מעשור, בעקבות טענות על כך שסוכניו של סרקוזי קיבלו כספים בשווי מיליוני אירו מהמשטר הלובי של מועמר קדאפי, בתמורה להבטחות לסיוע פוליטי ולחידוש קשרים דיפלומטיים עם צרפת.

ההאשמות כללו קבלת כספים לא חוקיים, שוחד והסתרת הוצאות קמפיין. סרקוזי הכחיש את כל ההאשמות וטען כי מדובר בקמפיין פוליטי נגטיבי.

בית המשפט בפריז קבע כי סרקוזי היה מעורב בקונספירציה פלילית עם אנשי משטר קדאפי, אך לא נמצא מספיק ראיות להוכיח את קבלת הכספים בפועל לקמפיין. לכן, הוא הורשע רק בעבירה של קונספירציה פלילית, ולא בשוחד או בהסתרת הוצאות.

שניים מעוזריו הקרובים, קלוד גואנט ובריס אורטפוקס, הורשעו גם הם באותה עבירה.

סרקוזי, בן 70, הוא הנשיא הצרפתי הראשון המורשע בעבירה פלילית מאז פרישתו מהחיים הפוליטיים. הוא כבר הורשע בעבר בשוחד ובמימון לא חוקי בקמפיין הבחירות של 2012, ונידון לשנת מאסר אחת, מתוכה שישה חודשים בפועל.