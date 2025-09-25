תאונת דרכים קשה באזור מחלף גלילות במעורבות משאית ומיניבוס. כוחות ההצלה מדווחים על 2 הרוגים ועוד כ-15 פצועים מתוכם 2 במצב קשה

תאונה קשה בכביש 5 למזרח, בין גלילות לבין הכפר הירוק. מפרטים ראשונים עולה כי שלט חוצות שהתנתק ממשאית פגע במיניבוס. כוחות ההצלה מדווחים על 2 הרוגים וכ-15 פצועים מהם 3 במצב קשה.

נהג רכב ועוד נוסעת שהובלה לבית החולים נפטרו מפצעיהם.

ישראל ביטון וישראל פרץ חובשי איחוד הצלה סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב הסעות ומספר כלי רכב. עוברי אורח סיפרו כי התאונה אירעה לאחר שנפל ממשאית חפץ מברזל (שילוט חוצות) במשקל כבד על רכב הסעות. למרבה הצער נקבע מותו של נהג הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה לשמונה שנפצעו באורח בינוני וקל. כוחות כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה".

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים של מד"א תומר גוסמן, סיפר: "קיבלנו דיווח על רכב מיניבוס עמוס בנוסעים שנפגע בתאונת דרכים, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו שמדובר בתאונת דרכים קשה, המיניבוס היה עם פגיעות פח קשות. התחלנו במיון ראשוני לפצועים, גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.

במקביל חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 30 שפונתה תוך כדי פעולות החייאה ול-3 נוסעים שנפצעו באורח קשה. 8 נוסעים נוספים שהיו במיניבוס נפצעו באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבתי החולים תוך המשך טיפול רפואי."

ממד"א סיכמו את מספר הפצועים שפונו "לבתי החולים איכילוב, שיבא בתל השומר, בלינסון ומאיר, 12 פצועים, בהם: 1 אנוש, אישה כבת 30 תוך כדי פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית, 3 קשה, מהם: אישה בת 24 מחוסרת הכרה עם חבלת ראש, צעיר וצעירה כבני 20 עם חבלות בראש ובגפיים ו- 8 במצב קל."

מבית החולים איכילוב נמסר: "מהתאונה בגלילות פונו למלר״ד במרכז הרפואי ת״א איכילוב שתי פצועות. אחת מהן במצב קשה ומטופלת כעת בחדר הטראומה.

לצערנו, נקבע מותה של הפצועה השנייה עם הגעתה לבית החולים".