30 שנה אחרי הרצח: המופע "יצחק רבין כרוניקה של רצח" יעלה בהיכל התרבות ויחזיר לבמה את הימים הדרמטיים של נובמבר 1995

לרגל 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, יעלה בהיכל התרבות בתל אביב המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח". 24 השעות שקדמו לרצח המופע מבוסס על שחזור 24 השעות האחרונות בחייו של רבין, ומשלב חומרים קולנועיים מתוך הסרט "רבין: היום האחרון". באמצעות עדויות, קטעי ארכיון ומוזיקה חיה נוצרת יצירה תיאטרלית המעלה על הבמה את האירועים שהתרחשו ערב 4 בנובמבר 1995. מהפסטיבל בצרפת לבמה בישראל המופע הוצג לראשונה בשנת 2016 בפסטיבל אביניון בצרפת, וזכה להצלחה רבה. כעת, לראשונה בישראל, הוא מגיע לקהל המקומי כחלק מאירועי הזיכרון. הבימוי משלב בין תיאטרון, קולנוע ומוזיקה חיה, ומבקש לעסוק בזיכרון ההיסטורי דרך שפה אמנותית מגוונת. משתתפים ויוצרים במופע משתתפות השחקניות יעל אבקסיס וקרן מור, בליווי התזמורת הסימפונית חיפה ומוזיקאים בינלאומיים. את ההצגה מביים עמוס גיתאי.

