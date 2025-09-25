חשד לרצח והתאבדות: בכביש 334 סמוך לחוות השקמים נורתה אשה כבת 30 למוות. החשוד: בן זוגה לשעבר שאותר פצוע קשה באיזור וככל הנראה ניסה להתאבד

חשד לניסיון רצח והתאבדות: לפני שעה קלה אותרה אשה פצועה אנוש מירי תוך כדי נסיעה בכביש 334 בסמוך לקיבוץ דורות וחוות השקמים. מותה נקבע בבית החולים. לאחר זמן קצר אותר בקרבת מקום בן זוגה לשעבר כשגם הוא פצוע מירי ופונה במצב קשה לטיפול רפואי. הרקע פלילי.

מדוברות מד"א נמסר: בשעה 12:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על אישה שנפצעה באירוע אלימות בכביש 334 סמוך לדורות. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה, צעירה כבת 20 במצב קשה, עם פציעות חודרות. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה, צעירה כבת 20 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

חובש בכיר במד"א בועז צברי וחובש רפואת חירום ראם ארגוב, סיפרו:

"הצעירה שכבה כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפציעות חודרות בגופה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי תוך כדי שאנחנו מעלים אותה לניידת טיפול נמרץ ומפנים לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה."

פראמדיקית מד"א אלה סחראי וחובש רפואת חירום במד"א נתנאל חזן סיפרו:

"הפצועה הייתה מחוסרת הכרה וסבלה מפצעי ירי בגופה. פינינו אותה בדחיפות בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה כשמצבה אנוש."

המשטרה פתחה בחקירה

מדוברות המשטרה נמסר

המשטרה פתחה כעת בחקירת נסיבות אירוע חשד לנסיון רצח בכביש 334 סמוך לחוות השקמים, במסגרתו נורתה אשה שנסעה ברכבה והתהפכה בשולי הדרך

שוטרי תחנת שדרות פתחו לפני זמן קצר בחקירה עם קבלת דיווח על אשה שהתהפכה עם רכבה לשולי הדרך, ככל הנראה לאחר שנורו לעבר רכבה יריות עת שנסעה בכביש 334 סמוך לחוות השקמים, צוות מד״א שהגיע למקום פינה את האשה במצב אנוש לבית החולים סורוקה.

השוטרים מבצעים סריקות ואוספים ראיות לאיתור חשודים.

לפני זמן קצר נקבע בבית החולים מותה של הקורבן תושבת שדרות בשנות השלושים לחייה שע״פ החשד נורתה בכביש סמוך לחוות השקמים.

בסריקות שביצעו כוחות המשטרה באזור אותר רכב ובו חשוד, בן זוגה לשעבר של הקורבן, כאשר הוא פצוע ירי ופונה לביה״ח במצב קשה (עפ״י גורמי רפואה).

הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, החקירה נמשכת.