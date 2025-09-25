ההצגה "מקום לגור בו" של תיאטרון עוטף הנגב חוזרת לבמות עם סיפור אישי וקולקטיבי, ושואלת מהו בית – שנתיים אחרי אירועי 7.10

מה הופך מקום לבית? איפה אדם יכול להרגיש בבית? ומה קרה לבית של כולנו? ההצגה "מקום לגור בו" חוזרת לבמות לאחר הצלחה בפסטיבל ישראל ובהופעות בתל אביב ובאשכול, ותעלה במסגרת אירועי חודש אוקטובר לציון שנתיים למלחמה ביישובי העוטף. החזרה לבמה מתקיימת לצד שובם של רבים מתושבי העוטף לביתם – בהם גם חלק מהשחקנים, שעד לאחרונה התגוררו במלונות ובדיור זמני.

צפו בטריילר של ההצגה – "מקום לגור בו"

יצירה שנולדה מהשבת ההיא

קבוצת תיאטרון עוטף הנגב, שבה גם ניצולים ומפונים, יצרה את ההפקה מתוך אירועי 7.10. ההצגה מבקשת לעבד, להציף ולחפש את הדרך חזרה הביתה. דרך הודעות וואטסאפ, עדויות ממקור ראשון וחוויות אישיות של השחקנים, נוצרת תמונה בימתית רב-שכבתית הכוללת משחק, תנועה, וידאו ומוזיקה.

יוצר ובמאי ההצגה הוא אמיתי יעיש בן אוזיליו, המגדיר אותה כ"יצירה תיאטרלית רב-תחומית הפורצת מהמציאות בעוטף, בעקבות השבת ההיא". המוזיקה המקורית נכתבה על ידי רן אלמליח (כנסיית השכל), והדרמטורגיה היא של רננה רז.

תיאטרון ככלי לריפוי

"תיאטרון עוטף הנגב" מתמקד בעיקר בתיאטרון דוקומנטרי. גם הוא, כמו הקהילה שסביבו, חווה ב-7.10 טרגדיות כבדות. מאז, הצוות עובד עם תושבי העוטף בסדנאות, מפגשי כתיבה והצגות – מתוך מטרה לרפא מעט את הנפש. ההצגה "מקום לגור בו" נולדה מהמפגשים האישיים עם המפונים ומשפחות החטופים.

הצלחה וביקורות חמות

ההצגה עלתה לראשונה במסגרת פסטיבל ישראל 2024, בתמיכת הרשות לפיתוח נגב גליל, מועצה אזורית אשכול ומפעל הפיס, וזכתה לשבחי המבקרים והקהל.