אחרי הודעת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שר הביטחון לשעבר בממשלתו בני גנץ לא נשאר לשתוק ויצא בעקיצה ישירה נגד בנט

חבר הכנסת בני גנץ לא נשאר שקט אחרי ההודעה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאחר שהודיע על תמיכה בחוק הגבלת כהונה לראש הממשלה, שעל פי גנץ, הוא זה שחסם אותו בכהונתם הקודמת.

לאחר הודעתו של נפתלי בנט, בה הצהיר כי חוק הגבלת כהונה לראשות הממשלה יהיה "החוק הראשון" שיעבר בממשלתו. שותפו לשעבר לממשלה לא יכל לשתוק.

יו"ר כחול לבן, ששימש כשר הביטחון בזמן ממשלת בנט-לפיד לפני כ-3 שנים יצא בעוקצנות בתגובה להודעת בנט: "החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה היה החוק הראשון שהגשתי כחבר כנסת – ואחד החוקים הראשונים שביקשתי לקדם בממשלת השינוי ביחד עם חברים נוספים", חלק גנץ.

אך גנץ לא הסתפק בחשיפת ההיסטוריה של החוק, אלא גם עקץ את בנט ישירות: "‏לצערי, ראש הממשלה אז נפתלי בנט התנגד לו, ולכן לא הצלחנו לקדם אותו". וחשף כי מנע את קידומו של החוק בזמן ממשלתם.

בנוסף, השווה את בנט לראש הממשלה נתניהו: "העליתי אותו שוב להצבעה בחודש יולי וגם הקואליציה הנוכחית הפילה אותו, למרות שלא חל רטרואקטיבית".

לסיום הודיע גנץ: "‏אני מברך את בנט ששינה את דעתו, אבל הלקח מממשלת השינוי הוא – שחוק כזה יוכל לעבור רק בממשלת הסכמות רחבה שתעגן את כללי המשחק, ולא בממשלה צרה וחסרת לגיטימציה ציבורית".