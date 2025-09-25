כוחות חטיבת עציוני סיימו סבב פעילות נוסף בו השמידו תשתיות טרור וחיסלו עשרות מחבלים באזור רפיח, וכעת מצטרפים למאמץ המבצעי באזור חאן יונס

דובר צה"ל פרסם היום (חמישי) עדכון על המשך הלחימה בדרום רצועת עזה, המתבצעת שלב אחר שלב במטרה לפרק את יכולות חמאס. על פי ההודעה, כוחות צוות הקרב החטיבתי של חטיבת עציוני (6) השלימו בשבועות האחרונים פעילות נרחבת במרחב רפיח – שם חוסלו עשרות מחבלים והושמדו עשרות תשתיות טרור, מעל הקרקע ומתחתיה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פעילות הכוחות בשטח, דובר צה"ל.

מיד לאחר סיום הפעילות ברפיח, עברו הכוחות למרחב חאן יונס. גם שם נרשמו הישגים משמעותיים: השמדת אמצעי תצפית ותשתיות טרור נוספות, לצד חיסול עשרות מחבלים נוספים של חמאס.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מפקד חטיבה 6, אל"ם ש', צילום: דובר צה"ל.

כעת תופסים כוחות החטיבה את מרחב דרום חאן יונס, במטרה לשמר את ההישגים המבצעיים של צה"ל, להעמיק את השליטה באזור, ולהבטיח שליטה בציר מגן עוז – אחד הצירים המרכזיים בלחימה בדרום הרצועה.

עוד באותו נושא קרבות בעיר עזה: חוליית מחבלים חוסלה, קצין נפצע קשה 16:40 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועה, תוך פגיעה שיטתית בתשתיות חמאס, סיכול איומי הטרור והגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.