החל ממוצאי שבת ולמשך שלושה ימים יתבצעו עבודות לשיקום גשר השלום בנתיבי איילון. התנועה תצומצם לנתיב אחד וחלק מהפניות מהגשר ואליו יבוטלו. כל הפרטים

אם יש לכם אפשרות, אל תתקרבו בשבוע הבא לתל אביב. החל ממוצאי שבת יחלו עבודות להחלפת גשר השלום ונתיבי הנסיעה של הגשר יצומצמו לשלושה ימיים.

החל מה-28.9.25 בשעה 00:00 (בין שבת לראשון) ועד ה-30.9.25 בשעה 16:00 (שלישי), יצומצמו נתיבי הנסיעה על גשר השלום בתל אביב-יפו לנתיב נסיעה אחד בלבד, ותיחסם העלייה אליו מאיילון דרום.

המטרה של העבודות היא החלפת תפרים בגשר, כחלק מעבודות לשיקומו. במסגרת הפעולה ההנדסית, יוחלפו תפרים באורך כולל של 40 מטר מטרים ובמשקל כולל של כ-13 טון. תהליך ההתקנה כולל את פירוק התפר הישן, ביצוע קידוח, יציקת בטון והרכבת התפר החדש.

להלן הסדרי התנועה הזמניים שיתבצעו בתקופת העבודות:

* לבאים מכיוון תל אביב מערב (דרך בגין קפלן) לא תתאפשר הירידה לאיילון צפון

* לבאים מכיוון מזרח (דרך השלום) לא תתאפשר הירידה לאיילון דרום

* תתאפשר הפנייה ימינה ביציאה מאיילון דרום לכיוון דרך מנחם בגין

* יצומצמו נתיבי הנסיעה על הגשר לנתיב אחד לכל כיוון

* לא תתאפשר הפנייה שמאלה ביציאה מאיילון דרום לגשר השלום

* היציאה מאיילון צפון שמאלה לכיוון דרך מנחם בגין תצומצם לנתיב אחד בלבד

למרות שנתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה כסדרם, במקום צפויים עומסי תנועה כבדים לשני הכיוונים. במשרד התחבורה מבקשים מהנהגים להימנע מהגעה לאזור עם רכבם הפרטי כדי להקל על העומס. במהלך העבודות תתאפשר תנועת התחבורה הציבורית אבל יחולו שינויים בתחנות האוטובוס ובמסלולי הקווים.

לנהגים ולנוסעים מומלץ להתעדכן בזמן אמת באפליקציות התנועה.