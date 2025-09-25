תינוק בן שנה שחלה בחצבת, לא התעורר מהשינה בשכונת מאה שערים בירושלים. בבית החולים נקבע מותו. זהו התינוק השלישי השבוע שנפטר ממחלת החצבת. עוד 6 מאושפזים בטיפול נמרץ

יממה לאחר פטירת התינוקת בבית החולים הדסה, שוב מקרה של תינוק במצב אנוש בגלל מחלת החצבת. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הגיעו הבוקר (ה') לשכונת מאה שערים בירושלים וביצעו החייאה על פעוט כבן שנה שלדברי בני משפחתו איבד את ההכרה לאחר שנדבק בחצבת. בבית החולים נקבע מותו.

אברימי רוזובסקי, יהודה פחימה ויעקב בולאג חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום מסרו: "ביצענו בו פעולות החייאה בסיוע רופא איחוד הצלה, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה. בני משפחתו סיפרו כי הפעוט נדבק בחצבת והבוקר הוא איבד את ההכרה. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

מתנדבי 'צוות הצלה' דוד לוי ופיני ווייס מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו פעוט בן שנה ושלושה חודשים החולה בחצבת, כשהוא ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו לא התעורר משנתו.

יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות. והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי המשך פעולות החייאה במצב אנוש לחדר הלם בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר".

משרד הבריאות מעדכן כי זהו מקרה התמותה החמישי מחצבת מאז תחילת ההתפרצות – כולם מתחת לגיל שנתיים וחצי, שלושה מהם נפטרו השבוע. נכון להיום מאושפזים 21 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא התחסנו נגד חצבת. מתוכם 6 ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת ואשדוד.

אתמול נפטרה תינוקת בת שנה שחלתה בחצבת

אתמול כאמור, עדכן בית החולים הדסה כי במהלך החג נפטרה תינוקת בת שנה וחודש מחצבת. "במהלך החג נפטרה תינוקת בת שנה וחודש, חולת חצבת אשר הובאה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש לפני חודשיים", נמסר בהודעת בית החולים.

"התינוקת, אשר סבלה מקושי נשימתי משמעותי חוברה עם אשפוזה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם למכונת אקמו – מכשיר לב ריאה. במשך שבועות נלחם הצוות על חייה, אך המחלות המשניות מהן סבלה כתוצאה ממחלת החצבת הביאו לקריסת מערכות גופה".

חצבת היא מחלת בת מניעה

משרד הבריאות מבקש לחדד: חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאד, מסכנת חיים – עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים.

חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

המלצות לגבי חיסון

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

במקומות עם התפרצות

– הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי

– ⁠המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6-11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.