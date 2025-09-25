וויל סמית׳ חוגג 57: מ"בחורים רעים" ועד "אלאדין" – 10 הסרטים הגדולים, המרגשים והמצליחים שהפכו אותו לאגדה הוליוודית

וויל סמית׳ חוגג היום 57 – וזה הזמן המושלם לעצור לרגע ולהיזכר איך הילד מפילדלפיה, שזכה לכינוי "הנסיך המדליק", הפך לאחד מכוכבי הקולנוע הגדולים בעולם. במשך יותר משלושה עשורים סמית׳ הצליח לשלב בין כריזמה, הומור, אקשן ודרמה מרגשת, ולהפוך לשם שכולנו מכירים ואוהבים.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Rock in Rio‎‏ (@‏‎rockinrio‎‏)‎‏

אלו הם עשרת הסרטים שהגדירו את הקריירה שלו והפכו אותו לאגדה הוליוודית:

1. בחורים רעים (1995)

האקשן הקצבי של מייקל ביי הפגיש את סמית׳ עם מרטין לורנס, ויחד הם יצרו כימיה קומית שהקהל לא יכול היה לעמוד בפניה. הסרט הפך לקלאסיקה שזכתה להמשכים מצליחים, והכניס את סמית׳ למועדון כוכבי הפעולה.

2. היום השלישי (1996)

כשטייס קרב כריזמטי עזר להציל את העולם מפלישת חייזרים – סמית׳ הפך לגיבור לאומי. הסרט שבר שיאי קופות והפך אותו לאחד השמות החמים ביותר בהוליווד של שנות ה-90.

3. גברים בשחור (1997)

עם חליפה שחורה, משקפי שמש והמון קסם אישי, סמית׳ הפך לסוכן J – והחזיר את סרטי המדע בדיוני למרכז הבמה. לצד טומי לי ג׳ונס, הוא היה חלק מאחד הצמדים הזכורים ביותר בקולנוע.

4. אויב המדינה (1998)

מותחן קונספירציה עוצר נשימה בכיכובו לצד ג׳ין הקמן. סמית׳ הוכיח שהוא לא רק מצחיק ואקשן, אלא גם שחקן דרמה שיודע להחזיק מתח פוליטי עד הסוף.

5. עלי (2001)

בגילום מוחמד עלי האגדי, סמית׳ סיפק הופעה מעוררת השראה שזיכתה אותו במועמדות לאוסקר. זה היה אחד מהרגעים שבהם הוא ביסס את עצמו כשחקן דרמה מהשורה הראשונה, ולא רק כוכב קופות.

6. היצ' (2005)

בפעם הזו בלי פיצוצים – אלא עם הרבה לב. כסוכן דייטים כריזמטי, סמית׳ כבש את הקהל בקומדיה רומנטית שהפכה להצלחה מסחררת, והוכיח שהוא גם מלך הז׳אנר הקליל.

7. המרדף לאושר (2006)

דרמה מרגשת עד דמעות. סמית׳ גילם אב חד-הורי שנאבק לשרוד ולתת לבנו עתיד טוב יותר. ההופעה לצד בנו, ג׳יידן, הביאה לו מועמדות נוספת לאוסקר והשאירה חותם בלבבות הצופים.

8. אני אגדה (2007)

בסרט שבו הוא כמעט לגמרי לבדו על המסך – סמית׳ הצליח להחזיק את הקהל במתח, פחד ותקווה. זה היה אחד הלהיטים הגדולים של התקופה והוכיח את כוחו האדיר ככוכב סולו.

9. אלאדין (2019)

כשדיסני הכריזה שסמית׳ יגלם את הג׳יני – רבים הרימו גבה. אבל בסופו של דבר הוא הצליח להביא צבע, הומור ואנרגיה חדשה לדמות הקלאסית, והסרט חצה את רף מיליארד הדולר בקופות.

10. משפחה מנצחת (2021)

התפקיד שזיכה אותו סוף סוף באוסקר. בתור ריצ׳רד וויליאמס, אביהן של ונוס וסרינה, סמית׳ גילם דמות מורכבת, עקשנית ומלאת אהבה, והעמיק את מעמדו כאחד משחקני הדרמה הגדולים של דורו.

בין אם הוא מצחיק, נוגע ללב או מציל את העולם – וויל סמית׳ נשאר אחד הכוכבים הגדולים והאהובים בהוליווד.