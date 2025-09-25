משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים על הימצאות יתושים הנגועים בנגיף קדחת הנילוס המערבי באיזור מטה בנימין ושטח המועצה האזורית גזר

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצות האזוריות מטה-בנימין וגזר

ד”ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה: “במסגרת פעולות ניטור נרחבות שמבצע המשרד להגנת הסביבה באופן שגרתי, נלכדו יתושות הנושאות את וירוס קדחת מערב הנילוס במועצה האזורית מטה-בנימין ובמועצה אזורית גזר. בהתאם לכך, הנחה המשרד את הרשויות הרלוונטיות להגביר את מאמצי המניעה, הניטור וההדברה בתחומן. אנו קוראים לציבור להתמגן בהתאם להנחיות המשרד, לייבש מקורות מים עומדים ולשתף פעולה עם הרשויות כדי לצמצם את אוכלוסיית היתושים ולהקטין את הסיכון לעקיצות ולתחלואה”.

ד”ר אורן שטח כתבי, מנהל המחלקה למחלות זואונוטיות במשרד הבריאות: “קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח. מתחילת השנה אומתו 4 חולים במחלה.”

הנחיות לציבור

בקיץ, בשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות יתושים. האחריות להסרת מפגעים ומטרדים שמקורם במזיקים תברואיים בשטחים הציבוריים מוטלת על הרשות המקומית, אך הציבור נדרש לסייע במאמץ בהתאם להנחיות:

* ייבוש וניקוז מקורות מים עומדים (דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות, חביות וכו’).

* שימוש בתכשירים דוחי יתושים, התקנת רשתות על פתחים, לבישת בגדים ארוכים ובהירים.

* הפעלת מאווררים בבית ובחוץ.

* דיווח למוקד 106 של הרשות המקומית על כל מפגע יתושים או מים עומדים.