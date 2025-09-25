מבצע מרכבות גדעון ב' נמשך: כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה בכלל ובעיר עזה בפרט.
דובר צה"ל מעדכן על הפעילות של חמש האוגדות שפועלות כעת ברצועת עזה מצפון הרצועה ועד רפיח:
כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה בעומק העיר עזה, חטיבת האש 215 תקפה מספר תשתיות טרור ששימשו למארבים נגד כוחות צה"ל במרחב.
במקביל בעיר עזה, כוחות אוגדה 98 באמצעות מרכז האש האוגדתי הכווינו כלי טיס שתקף כ-20 מטרות טרור במרחב, ביניהן מספר מחבלים ומחסן אמצעי לחימה. בנוסף, אתמול (ד') כוחות האוגדה זיהו מחבל חמוש במטען שמנסה להוציא לפועל מתווה טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי, ובסגירת מעגל מהירה הכווינו כלי טיס שחיסל את המחבל.
במרחב העיר עזה, כוחות אוגדה 36 פועלים לטיהור המרחב ולהשמדת תשתיות טרור בעל ובתת קרקע, חיסלו מחבלים, ובמסגרת פעילות הנדסית השמידו תשתיות טרור במרחב.
בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 99 פועלים להשמדת תשתיות בעל ובתת קרקע, והשמידו עמדת מארב בה נמצאה זירת מטענים.
ביממה האחרונה בדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) חיסלו מספר מחבלים שהתקרבו לכוחות והיוו עליהם איום מידי.
הפעילות הקרקעית מלווה בסיוע אווירי צמוד: במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-170 מטרות ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מחבלים, מבנים צבאיים, מחסני אמל״ח ותשתיות טרור.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
צחוק הגורל ... ממשלת הימין על מלא הביאה בפועל להקמת מדינה פלסטינית ... ככה זה כשאין חזון , אסטרטגיה, מדיניות ... הרבה דיבורים מטופשים , שילהוב יצרים של בייס מטומטם , הצהרות חלולות ומלים נבובות ... ומציאות שהיא הפוכה לחלוטין ... נראה אתכם מכריזים ריבונות ... נראה אתכם מפילים "אטום" על עזה .... נראה אתכם מבצעים "טרנספר מרצון" .... נראה אתכם הופכים את רצועת החוף של עזה ל"בוננזה נדל"נית" ....
לא ישראל כותשת את עזה ... העולם כותש את ישראל ... ותוקע לה מדינה פלסטינית בפרצוף , ואילו שאומרים לכם שזה לא משנה או משקרים או שלא יודעים את החוק...
לא ישראל כותשת את עזה ... העולם כותש את ישראל ... ותוקע לה מדינה פלסטינית בפרצוף , ואילו שאומרים לכם שזה לא משנה או משקרים או שלא יודעים את החוק הבינלאומי .... זה מאד משנה אם יו"ש הוא שטח כבוש ללא בעלים ... או שזה שטח כבוש שמוכר כחלק ממדינת פלסטין ... ישראל היא לא אימפריה , סנקציות כלכליות של האיחוד האירופי יגמרו על ישראל שכל אחד הכיר עד כה ... ויביאו לא מעט אנשים לחרפת רעב ... תסריט לא הגיוני ? גם לנהל שנתיים מלחמה עם עשרות אלפי חללים , פצועים , הלומי קרב, ועוד כמה עשרות מתאבדים... זה לא ממש הגיוני ... בטח לא מתוך תקווה לתמונת ניצחון , שמושחתיהו יוכל למכור לציבור התומכים שלו ...המשך 11:35 25.09.2025
סם
הלפידיוטים ממששת החרבנט המנהגים טיפשים והבוחרים טיפשים שימושיים12:40 25.09.2025
