השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לא נשאר שותק לאור תגובת לשכת היועצת המשפטית לממשלה למסמך מדיניות ההפגנות שלו. השר יצא למתקפה חריפה כנגד היועצת גלי בהרב מיארה ותקף את התנהלותה במילים קשות.
"גלי בהרב-מיארה מעודדת אנרכיה, רוצה לראות דם", תקף השר, והוסיף כי היא "אינה מסתפקת בח"כ מבוגר שמופל לרצפה בידי חבורת אנרכיסטים שפועלים עם רוח גבית ממנה". לדבריו, היועצת פועלת בשיטות "בזויות ועברייניות", תוך שהיא נמנעת כבר חודשים מדיון במסמך המדיניות שהגיש, אך במקביל טוענת כי הוא חסר תוקף משום שלא הגיבה עליו.
בן גביר הדגיש כי המנדט הציבורי נמצא בידיו ולא בידיה של בהרב-מיארה: "הציבור נתן לי את המנדט – לא לה. היא לא תפחיד אותי מלעשות את תפקידי". עוד ציין כי "לציבור שחווה אלימות ברחובות אין זמן להמתין לבהרב-מיארה".
דבריו החריפים של השר מגיעים ברקע הסערה סביב מסמך המדיניות שהציג בנוגע להפגנות, מסמך שזכה להתנגדות חריפה מצד לשכת היועצת המשפטית שהגדירה אותו "חסר תוקף משפטי".
מתנאל
הפוסל (בן גביר) במומו פוסל11:25 25.09.2025
אילן גל
כשאנשים קטנים עושים צל גדול סימן שהשמש שוקעת(עלינו)11:22 25.09.2025
בוריס
בן גביר תותח על עושה את עבודתו לא עציץ כמו שאר השרים11:16 25.09.2025
אילנית
שהיועמשי"ת תראה שכלו הקיצים והיא מסולקת מתפקידה,היא מיד תרוץ לזרעותיהם של המפגינים בקול תרועה עם כל הנלוים והמעשים להזדהות עם מעשיהם בצורה חופשית ובלי מגבלות והסואה כמו עכשיו.11:50 25.09.2025
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
בישראל אין משטרה שמגינה על האזרחים , אנחנו בשיא של רציחות , שיא של גנבות , שיא בגבית דמי חסות ופרוטקשיין, שיא בתאונות דרכים והרוגים בתאונות , שיא בגניבת...
בישראל אין משטרה שמגינה על האזרחים , אנחנו בשיא של רציחות , שיא של גנבות , שיא בגבית דמי חסות ופרוטקשיין, שיא בתאונות דרכים והרוגים בתאונות , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בפריצות ובכל האירועים האלה אין משטרה ... יש מלציה שייכת לשר מטורף שהגדיר את תפקידם העיקרי בדכוי מפגינים , בדיוק כמו בגרמניה הנאצית, או צפון קוריאה , היחס קצת יותר טוב אבל הכוון אותו כוון ... מעצרים חסרי טעם , מכות , סוסים , וחיפושים בעירום ללא סיבה מוצדקת , הכל כדי להפחיד את האזרח הקטן .... ולכל אילו שמתבכיינים על האיומים על נתניהו , הם מוזמנים להזכר בימי ככר ציון , ןארון המתים ברעננה ... הכל בניצוחו של השקרן בן שקרן שהוביל את המדינה לחורבן ....המשך 11:37 25.09.2025
אלי. סובל מחסימות חרדים גב"ש
כל הכבוד לבן גביר. חסימות הכבישים פוגעות באזרחים ובלתי נסבלות. מיארה פשוט מובילה לאנרכיה.11:33 25.09.2025
אורן 1
בן גביר התבלבלת. כל מה שכתבת על היועמשית הוא בעצם על עצמך.12:23 25.09.2025
