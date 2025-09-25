בן גביר תקף בחריפות את היועמ"שית בהרב-מיארה, כינה אותה "מעודדת אנרכיה", האשים כי היא מונעת דיון במסמך המדיניות שלו והדגיש: "הציבור נתן לי מנדט – לא לה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לא נשאר שותק לאור תגובת לשכת היועצת המשפטית לממשלה למסמך מדיניות ההפגנות שלו. השר יצא למתקפה חריפה כנגד היועצת גלי בהרב מיארה ותקף את התנהלותה במילים קשות.

"גלי בהרב-מיארה מעודדת אנרכיה, רוצה לראות דם", תקף השר, והוסיף כי היא "אינה מסתפקת בח"כ מבוגר שמופל לרצפה בידי חבורת אנרכיסטים שפועלים עם רוח גבית ממנה". לדבריו, היועצת פועלת בשיטות "בזויות ועברייניות", תוך שהיא נמנעת כבר חודשים מדיון במסמך המדיניות שהגיש, אך במקביל טוענת כי הוא חסר תוקף משום שלא הגיבה עליו.

בן גביר הדגיש כי המנדט הציבורי נמצא בידיו ולא בידיה של בהרב-מיארה: "הציבור נתן לי את המנדט – לא לה. היא לא תפחיד אותי מלעשות את תפקידי". עוד ציין כי "לציבור שחווה אלימות ברחובות אין זמן להמתין לבהרב-מיארה".

דבריו החריפים של השר מגיעים ברקע הסערה סביב מסמך המדיניות שהציג בנוגע להפגנות, מסמך שזכה להתנגדות חריפה מצד לשכת היועצת המשפטית שהגדירה אותו "חסר תוקף משפטי".