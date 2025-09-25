ה"יורה" כבר כאן: נהריה שברה את שיאי הגשם ליממה אחת בחודש ספטמבר עם מעל 100 מ"מ גשם שירדו מהבוקר ; חופי הים בחיפה נסגרו לרחצה

ה"יורה" כאן: נשבר שיא הגשם ההיסטורי ליממה בחודשי ספטמבר, כך נמסר מהשירות המטארולוגי.

השיא ההסטורי ליממת גשם בספטמבר שעמד עד כה על 95.7 מ"מ אשר ירדו ב-12.09.1932 באזור גוש עציון נשבר הבוקר.

עוד באותו נושא הסתיו הגיע: גשם החל לרדת ברחבי הארץ. צפו בתיעוד 08:17 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

באירוע הנוכחי כבר ירדו מעל 100 מ״מ

בפחות מ-24 שעות באזור נהריה, כאשר כמעט 100 מ"מ מהן ירדו בשעה וחצי בלבד.

זו הכמות המצטברת הגדולה ביותר לאירוע גשם בספטמבר עד כה.

לאור הגשמים שירדו הבוקר בנהריה דווח כי נהרון הגעתון החוצה את העיר הוצף.

עיריית חיפה: חופי הים נסגרו למתרחצים

בתוך כך עיריית חיפה הוציאה הודעה לתושבים לפיה חופי הים בעיר סגורים היום לרחצה. בעקבות הגשמים החזקים החלו לזרום לחופי הים מים מלוכלכים ממערכות הניקוז, תופעה אופיינית לגשמים הראשונים בעונה. לפיכך כאמור הרחצה בכל חופי העיר אסורה עד להודעה חדשה.

צפו בתיעוד הגשמים שירדו הבוקר בחיפה: