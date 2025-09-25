סערה במערכת המשפט והמשרד לביטחון לאומי: לשכת היועצת המשפטית לממשלה, שיגרה מכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובו תקפה את מסמך המדיניות שפרסם לאחרונה בנוגע להפגנות. לדבריה, מדובר ב"מדיניות חסרת תוקף משפטי" שלוקה בפגמים מהותיים ועלולה להוביל לפגיעה בזכויות יסוד.
במכתב נטען כי בן גביר חרג מסמכותו כשהתווה הנחיות מבצעיות לשוטרים: "המסמך מציע פרשנות לדין והוראות אופרטיביות שאינן בסמכות השר אלא בסמכות המשטרה". עוד ציינה כי הנוסח עלול לפגוע בזכות ההפגנה, שכן "התוכן האידיאולוגי של ההפגנה אינו יכול לשמש שיקול במדיניות כללית".
מטעם היועצת נמתחה ביקורת גם על הדרך שבה פורסם המסמך, עוד לפני השלמת עבודת המטה והיוועצות עם המשטרה. לטענתה, "פרסום מוקדם יוצר מראית עין של ניסיון להשפעה פסולה על גורמי האכיפה".
בסיום המכתב קראה להקפיא את המסמך ולכנס בהקדם ישיבה משותפת בין משרד השר, המשטרה והייעוץ המשפטי כדי לגבש נוסח מתואם. "יש להימנע מפרסום נוסף עד להשלמת עבודת המטה ועמידה בהלכות הפסיקה", כתבה.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
היועמשית הפ סי כו פ ט ית מצפה שאין סוף איומי הרצח של קפלן על נתניהו וניסיונות הרצח שלו שהיא מאפשרת, יתגשמו!ועל כך היא צריכה להיזרק לכלא לכל חייה!!
היועמשית הפ סי כו פ ט ית מצפה שאין סוף איומי הרצח של קפלן על נתניהו וניסיונות הרצח שלו שהיא מאפשרת, יתגשמו!ועל כך היא צריכה להיזרק לכלא לכל חייה!!10:56 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לויטה
זה לא משנה מה היועמ"שית תגיד ומה בית המשפט יחליט כי בנגביר מצפצף על החוק והשוטרים נאמנים לו יותר משהם נאמנים למדינה וחוקיה10:55 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האלימות של קפלן נגד נתניהו, שרי הממשלה ואנשי ימין רק מקצינה בגלל שהיועמשית הפשיסטית הרקובה מאפשרת אותה בשם "חופש הביטוי"!!
האלימות של קפלן נגד נתניהו, שרי הממשלה ואנשי ימין רק מקצינה בגלל שהיועמשית הפשיסטית הרקובה מאפשרת אותה בשם "חופש הביטוי"10:53 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמעון
מי שמפגין בזמן מלחמה נגד חיילי צה"ל שיקח בחשבון שיעצר10:59 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היועמשית הפ סי כו פ ט ית מצפה שאין סוף איומי הרצח של קפלן על נתניהו וניסיונות הרצח שלו שהיא מאפשרת, יתגשמו!ועל כך היא צריכה להיזרק לכלא לכל חייה!!
היועמשית הפ סי כו פ ט ית מצפה שאין סוף איומי הרצח של קפלן על נתניהו וניסיונות הרצח שלו שהיא מאפשרת, יתגשמו!ועל כך היא צריכה להיזרק לכלא לכל חייה!!10:56 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לויטה
זה לא משנה מה היועמ"שית תגיד ומה בית המשפט יחליט כי בנגביר מצפצף על החוק והשוטרים נאמנים לו יותר משהם נאמנים למדינה וחוקיה10:55 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האלימות של קפלן נגד נתניהו, שרי הממשלה ואנשי ימין רק מקצינה בגלל שהיועמשית הפשיסטית הרקובה מאפשרת אותה בשם "חופש הביטוי"!!
האלימות של קפלן נגד נתניהו, שרי הממשלה ואנשי ימין רק מקצינה בגלל שהיועמשית הפשיסטית הרקובה מאפשרת אותה בשם "חופש הביטוי"10:53 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר