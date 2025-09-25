היועמ"שית לממשלה תקפה את מדיניות בן גביר בנושא הפגנות, כינתה אותה "חסרת תוקף משפטי", הזהירה מפגיעה בזכות ההפגנה ודרשה להקפיא את פרסומה עד להשלמת עבודת המטה.

סערה במערכת המשפט והמשרד לביטחון לאומי: לשכת היועצת המשפטית לממשלה, שיגרה מכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובו תקפה את מסמך המדיניות שפרסם לאחרונה בנוגע להפגנות. לדבריה, מדובר ב"מדיניות חסרת תוקף משפטי" שלוקה בפגמים מהותיים ועלולה להוביל לפגיעה בזכויות יסוד.

במכתב נטען כי בן גביר חרג מסמכותו כשהתווה הנחיות מבצעיות לשוטרים: "המסמך מציע פרשנות לדין והוראות אופרטיביות שאינן בסמכות השר אלא בסמכות המשטרה". עוד ציינה כי הנוסח עלול לפגוע בזכות ההפגנה, שכן "התוכן האידיאולוגי של ההפגנה אינו יכול לשמש שיקול במדיניות כללית".

מטעם היועצת נמתחה ביקורת גם על הדרך שבה פורסם המסמך, עוד לפני השלמת עבודת המטה והיוועצות עם המשטרה. לטענתה, "פרסום מוקדם יוצר מראית עין של ניסיון להשפעה פסולה על גורמי האכיפה".

בסיום המכתב קראה להקפיא את המסמך ולכנס בהקדם ישיבה משותפת בין משרד השר, המשטרה והייעוץ המשפטי כדי לגבש נוסח מתואם. "יש להימנע מפרסום נוסף עד להשלמת עבודת המטה ועמידה בהלכות הפסיקה", כתבה.