לוחמי הימ"מ חיסלו שני מחבלים שהיו על סף יציאה לפיגוע בישראל. המבצע התרחש בכפר טמון, בצפון השומרון, ליד ג'נין. הלוחמים הגיעו בהכוונת שב"כ לאזור בו נמצאים המחבלים, אלה התבצרו בתוך בית ולאחר קרב שכלל ירי טילים ומקלעים לתוך הבית, חוסלו השניים.

מהמשטרה נמסר: "הלילה, במסגרת פעילות לילית במרחב טמון שבחטיבת מנשה, לוחמי הימ״מ היחידה הלאומית של מג״ב ומשטרת ישראל, לוחמי צה״ל ושב״כ, חיסלו חוליית מחבלים שתכננה להוציא לפועל פיגוע בטווח הזמן המיידי.

במסגרת מאמצי מודיעין של השב״כ אותרו חברי החולייה שמזוהה עם הגא״פ, ביניהם המחבלים – עלאא גאודת בני עודה ו- מחמד קאסם סלימאן, פעילי טרור חמושים המעורבים בקידום פיגועי ירי ומטענים מהעיירה טמון. במהלך הפעילות, הכוחות כתרו את המבנה שבו התבצרו שני המחבלים, ביצעו ירי מקלעים ומטולים לעברו וחיסלו את המחבלים".