תושב טייבה בן 22 הואשם שתכנן לחטוף חייל לשם סחיטה וסיום הלחימה. לפי הפרקליטות, התכונן במודע: גלש בערוצי חמאס, התאמן, רכש ציוד טקטי וניסה להשיג נשק.

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום חמור נגד אמין חסן עבד אל-קאדר עאזם, בן 22 מטייבה, לאחר שתכנן לחטוף חייל צה"ל ולהשתמש בו כקלף מיקוח מול מדינת ישראל, בדרישה להביא לסיום הלחימה.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד טלי קרת מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), הנאשם פעל באופן שיטתי ומכוון לקדם את תוכניתו. הוא גלש באתרים וברשתות החברתיות שהתחזו לחשבונות המזוהים עם ארגון חמאס, והשתתף בדיונים בערוץ טלגרם של "גדוד אלשהיד עז אלדין אלקאסם". בנוסף, לקח חלק באימוני פיינטבול לצורך שיפור מוכנות צבאית ותרגול ירי.

במהלך התקופה, הוריד עאזם למכשירו ניירות עבודה מטעם חמאס המתארים טקטיקות לחימה, פעל להשיג נשק, ואף ניסה לגייס שותפים נוספים לתוכניתו. עוד נחשף כי פנה לגורמים שונים כדי לקבל "הכשר דתי" למעשה, ושאל האם חטיפת אנשים כקלף מיקוח מותרת לפי ההלכה האסלאמית.

כחלק מההכנות, רכש הנאשם ציוד טקטי דרך האינטרנט – בהם אפוד קרמי ומכשיר קשר – במטרה לקדם את יישום התוכנית.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים הדגישה עו"ד קרת את מסוכנותו הגבוהה של הנאשם: "במיוחד בימים בהם מדינת ישראל מצויה בלחימה במספר חזיתות, מסוכנותו של אזרח הפועל מבפנים נגד המדינה היא כפולה ומכופלת".

לעאזם יוחסה עבירה של הכנה לביצוע מעשה טרור – חטיפה לשם רצח או סחיטה.