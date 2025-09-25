גבר כבן 50 נפגע ונהרג הבוקר בחולון כתוצאה מפגיעת רכבת בסמוך לתחנת וולפסון. מותו נקבע במקום. ייתכנו שיבושים בתנועת הרכבות באיזור

בשעה 08:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על גבר שנפגע מרכבת בסמוך לתחנת רכבת וולפסון בחולון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 50 ללא סימני חיים וקובעים את מותו. כך נמסר מדוברות מד"א.

עוד באותו נושא תאונת דרכים קשה בבנימין 22:34 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

רופא מתנדב במד"א ד"ר שי ברנס, סיפר:

"כשהגענו הובילו אותנו למקום האירוע וראינו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בעקבות התאונה חלק מהמסילות בתחנת הרכבת חולון-וולפסון נסגרו וצפויים שינויים ועיכובים בתנועת הרכבות באזור חולון ובת ים, ובקו אשקלון-הרצליה