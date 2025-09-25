נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציג בניו יורק תוכנית שלום מפורטת הכוללת 21 סעיפים במטרה לסיים את המלחמה ברצועת עזה ולשחרר את כלל החטופים. על פי דיווח של חדשות 12, טראמפ הבטיח כי רצועת עזה לא תיכבש.
שליחו המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, אמר כי התוכנית שגובשה נותנת מענה הן לישראל והן למדינות השכנות, והוסיף כי "אנחנו מקווים ואף בטוחים שבעוד ימים ספורים נוכל להכריז על פריצת דרך".
על פי הדיווח, התוכנית של טראמפ מיועדת לייצב את המצב באזור ולספק פתרון לטווח הארוך. בנוסף, פורסם כי טראמפ הבטיח למנהיגים ערבים כי לא יאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית, עמדה שהביע גם בנאומו האחרון בעצרת האו"ם.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים